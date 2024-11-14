Kanal D yayın akışı! 14 Kasım Kanal D'de hangi diziler ve programlar var?
14 Kasım tarihinde Kanal D'de hangi dizilerin ve programların yayınlanacağı merak ediliyor. İzleyiciler, favori dizilerini ve programlarını kaçırmamak için Kanal D'nin yayın akışını takip ediyorlar. Bu bilgiye ulaşmak için Kanal D'nin resmi internet sitesi veya dijital platformları ziyaret edilebilir.
14 Kasım 2024 tarihinde Kanal D ekranlarında izleyiciler, çeşitli diziler ve programlarla keyifli bir akşam geçirmeyi bekliyor. Kanal D, her gün olduğu gibi izleyicilerine geniş bir içerik yelpazesi sunarak, farklı türlerden programlarla evlere konuk olacak. Özellikle diziler ve eğlenceli televizyon programları, izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Peki, 14 Kasım Kanal D'de hangi diziler ve programlar var? İşte, Kanal D yayın akışı!
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Afili Aşk
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Uzak Şehir
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Bizi Birleştiren Hayat
17:15 Bizi Birleştiren Hayat
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 İnci Taneleri
00:15 Uzak Şehir
02:15 Güllerin Savaşı
04:15 Poyraz Karayel
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Kanal D'nin resmi internet sitesinde, yayın akışını takip edebilir ve bazı programları canlı olarak izleyebilirsiniz. Kanal D'nin internet sitesine girerek "Canlı Yayın" sekmesini tıklayarak, programları takip edebilirsiniz.