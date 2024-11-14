Kanal D yayın akışı! 14 Kasım Kanal D'de hangi diziler ve programlar var?

14 Kasım 2024 tarihinde Kanal D ekranlarında izleyiciler, çeşitli diziler ve programlarla keyifli bir akşam geçirmeyi bekliyor. Kanal D, her gün olduğu gibi izleyicilerine geniş bir içerik yelpazesi sunarak, farklı türlerden programlarla evlere konuk olacak. Özellikle diziler ve eğlenceli televizyon programları, izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Peki, 14 Kasım Kanal D'de hangi diziler ve programlar var? İşte, Kanal D yayın akışı!

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Afili Aşk

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Uzak Şehir

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Bizi Birleştiren Hayat

17:15 Bizi Birleştiren Hayat

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 İnci Taneleri

00:15 Uzak Şehir

02:15 Güllerin Savaşı

04:15 Poyraz Karayel

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Kanal D'nin resmi internet sitesinde, yayın akışını takip edebilir ve bazı programları canlı olarak izleyebilirsiniz. Kanal D'nin internet sitesine girerek "Canlı Yayın" sekmesini tıklayarak, programları takip edebilirsiniz.