Kanal D canlı izle: Kanal D yayın akışı? 28 Ekim bu akşam Kanal D'de hangi diziler var?

Kanal D canlı izle: Kanal D yayın akışı? 28 Ekim bu akşam Kanal D'de hangi diziler var?
Güncelleme:
Kanal D'nin 28 Ekim Salı yayın akışı, izleyiciler için oldukça ilgi çekici. Sabah kuşağında haber ve sohbet programları yer alırken, akşam saatlerinde sevilen diziler ekranda olacak. Geniş içerik seçenekleri, seyircilerin gün boyu ekran başında kalmasını sağlayacak. Peki, Kanal D canlı izle: Kanal D yayın akışı? 28 Ekim bu akşam Kanal D'de hangi diziler var?

Kanal D, 28 Ekim Salı günü izleyicilere dolu dolu bir yayın akışı sunuyor. Sabah kuşağında haber ve sohbet programları, akşam saatlerinde ise popüler diziler ekranda olacak. Gün boyu ekran başında kalmayı sağlayacak programlar ve canlı izleme detayları haberin devamındayer alıyor.

KANAL D CANLI İZLE

Kanal D canlı yayınına ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

28 EKİM KANAL D YAYIN AKIŞI

  • 07:00 – Kara Murat Kara Şövalyeye Karşı
  • 09:00 – Neler Oluyor Hayatta? – CANLI
  • 11:00 – Yaprak Dökümü (Tekrar)
  • 14:00 – Gelinim Mutfakta (Yeni Bölüm)
  • 16:45 – Arka Sokaklar (Tekrar)
  • 18:30 – Kanal D Ana Haber – CANLI
  • 20:00 – Güller ve Günahlar (Tekrar)
  • 23:15 – Eşref Rüya (Tekrar)
  • 02:00 – Vahşi Gelin
  • 03:30 – Poyraz Karayel (Tekrar)
  • 05:15 – Üç Kız Kardeş (Tekrar)

UZAK ŞEHİR HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir, her Pazartesi akşamı saat 20:00'de ekranlara geliyor. Etkileyici senaryosu ve güçlü oyunculuklarıyla izleyicilerin beğenisini kazanan dizi, her bölümüyle duygusal ve gerilim dolu sahneler sunuyor. Derin karakter gelişimleri ve sürükleyici hikayesiyle Uzak Şehir, Pazartesi akşamlarının favorisi olmaya devam ediyor. Yeni bölümlerini kaçırmamak için saat 20:00'de Kanal D'de olun!

EŞREF RÜYA HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Kanal D'nin sevilen dizisi Eşref Rüya, yeni sezonda da her Çarşamba akşamı saat 20.00'de izleyicisiyle buluşuyor. Daha önceki sezonlarda da aynı gün ve saatte yayınlanan dizi, bu sezon da Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor.

Sahra Arslan
