Kanal D canlı izle: Kanal D yayın akışı? 28 Ekim bu akşam Kanal D'de hangi diziler var?

Kanal D, 28 Ekim Salı günü izleyicilere dolu dolu bir yayın akışı sunuyor. Sabah kuşağında haber ve sohbet programları, akşam saatlerinde ise popüler diziler ekranda olacak. Gün boyu ekran başında kalmayı sağlayacak programlar ve canlı izleme detayları haberin devamındayer alıyor.

28 EKİM KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 – Kara Murat Kara Şövalyeye Karşı

09:00 – Neler Oluyor Hayatta? – CANLI

11:00 – Yaprak Dökümü (Tekrar)

14:00 – Gelinim Mutfakta (Yeni Bölüm)

16:45 – Arka Sokaklar (Tekrar)

18:30 – Kanal D Ana Haber – CANLI

– CANLI 20:00 – Güller ve Günahlar (Tekrar)

23:15 – Eşref Rüya (Tekrar)

02:00 – Vahşi Gelin

03:30 – Poyraz Karayel (Tekrar)

05:15 – Üç Kız Kardeş (Tekrar)

UZAK ŞEHİR HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir, her Pazartesi akşamı saat 20:00'de ekranlara geliyor. Etkileyici senaryosu ve güçlü oyunculuklarıyla izleyicilerin beğenisini kazanan dizi, her bölümüyle duygusal ve gerilim dolu sahneler sunuyor. Derin karakter gelişimleri ve sürükleyici hikayesiyle Uzak Şehir, Pazartesi akşamlarının favorisi olmaya devam ediyor. Yeni bölümlerini kaçırmamak için saat 20:00'de Kanal D'de olun!

EŞREF RÜYA HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Kanal D'nin sevilen dizisi Eşref Rüya, yeni sezonda da her Çarşamba akşamı saat 20.00'de izleyicisiyle buluşuyor. Daha önceki sezonlarda da aynı gün ve saatte yayınlanan dizi, bu sezon da Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor.