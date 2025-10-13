Haberler

Kanal D canlı izle: Kanal D yayın akışı? 13 Ekim bu akşam Kanal D'de hangi diziler var?

Kanal D canlı izle: Kanal D yayın akışı? 13 Ekim bu akşam Kanal D'de hangi diziler var?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kanal D'nin 13 Ekim 2025 Pazartesi gününe ait yayın akışı, televizyon izleyicileri tarafından merakla bekleniyor. Gün boyunca farklı türlerde dizi, program, yarışma ve haberlerle dolu bir içerik sunan Kanal D, geniş izleyici kitlesine hitap eden zengin programlarıyla öne çıkıyor. Peki, Kanal D canlı izle: Kanal D yayın akışı? Bu akşam Kanal D'de hangi diziler var?

Kanal D'nin günlük yayın akışı, çeşitli dizi, program, yarışma ve haberlerle izleyicilere geniş bir seçenek yelpazesi sunuyor. Sabah erken saatlerden gece geç vakte kadar süren yayınlarla her yaş grubuna hitap eden içerikler Kanal D ekranlarında yer alıyor. Kanal D'yi gün boyunca canlı izlemek isteyenler, yayın saatleri ve erişim bilgilerini merak ediyor. Güncel program listesi ve detaylar haberimizin devamında sizleri bekliyor.

KANAL D CANLI İZLE

Kanal D canlı yayınına ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

KANAL D YAYIN AKIŞI

  • 07:00 – Öyle Bir Geçer Zaman Ki (Tekrar)
  • 09:00 – Neler Oluyor Hayatta? (Canlı)
  • 11:00 – Yaprak Dökümü (Tekrar)
  • 14:00 – Gelinim Mutfakta (Yeni Bölüm, Yayında)
  • 16:45 – Güller ve Günahlar (Tekrar)
  • 18:30 – Kanal D Ana Haber (Canlı)
  • 20:00 – Uzak Şehir (Yeni Bölüm)

Kanal D canlı izle: Kanal D yayın akışı? 13 Ekim bu akşam Kanal D'de hangi diziler var?

UZAK ŞEHİR HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir, her Pazartesi akşamı saat 20:00'de ekranlara geliyor. Etkileyici senaryosu ve güçlü oyunculuklarıyla izleyicilerin beğenisini kazanan dizi, her bölümüyle duygusal ve gerilim dolu sahneler sunuyor. Derin karakter gelişimleri ve sürükleyici hikayesiyle Uzak Şehir, Pazartesi akşamlarının favorisi olmaya devam ediyor. Yeni bölümlerini kaçırmamak için saat 20:00'de Kanal D'de olun!

EŞREF RÜYA HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Kanal D'nin sevilen dizisi Eşref Rüya, yeni sezonda da her Çarşamba akşamı saat 20.00'de izleyicisiyle buluşuyor. Daha önceki sezonlarda da aynı gün ve saatte yayınlanan dizi, bu sezon da Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor.

Haberler.com / Sahra Arslan - Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sedat Peker için ağır ithamlarda bulunan şahıs saldırıya uğradı

Peker için ağır ifadeler kullanan şahsı, hastaneye zor yetiştirdiler
Okan Buruk, Singo'nun son durumu hakkında bilgi verdi

Kahreden haberi verdi: Önümüzdeki maçlarda oynayamayacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.