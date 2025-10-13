Kanal D canlı izle: Kanal D yayın akışı? 13 Ekim bu akşam Kanal D'de hangi diziler var?

Kanal D'nin günlük yayın akışı, çeşitli dizi, program, yarışma ve haberlerle izleyicilere geniş bir seçenek yelpazesi sunuyor. Sabah erken saatlerden gece geç vakte kadar süren yayınlarla her yaş grubuna hitap eden içerikler Kanal D ekranlarında yer alıyor. Kanal D'yi gün boyunca canlı izlemek isteyenler, yayın saatleri ve erişim bilgilerini merak ediyor. Güncel program listesi ve detaylar haberimizin devamında sizleri bekliyor.

KANAL D CANLI İZLE

Kanal D canlı yayınına ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 – Öyle Bir Geçer Zaman Ki (Tekrar)

09:00 – Neler Oluyor Hayatta? (Canlı)

11:00 – Yaprak Dökümü (Tekrar)

14:00 – Gelinim Mutfakta (Yeni Bölüm, Yayında)

16:45 – Güller ve Günahlar (Tekrar)

18:30 – Kanal D Ana Haber (Canlı)

(Canlı) 20:00 – Uzak Şehir (Yeni Bölüm)

UZAK ŞEHİR HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir, her Pazartesi akşamı saat 20:00'de ekranlara geliyor. Etkileyici senaryosu ve güçlü oyunculuklarıyla izleyicilerin beğenisini kazanan dizi, her bölümüyle duygusal ve gerilim dolu sahneler sunuyor. Derin karakter gelişimleri ve sürükleyici hikayesiyle Uzak Şehir, Pazartesi akşamlarının favorisi olmaya devam ediyor. Yeni bölümlerini kaçırmamak için saat 20:00'de Kanal D'de olun!

EŞREF RÜYA HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Kanal D'nin sevilen dizisi Eşref Rüya, yeni sezonda da her Çarşamba akşamı saat 20.00'de izleyicisiyle buluşuyor. Daha önceki sezonlarda da aynı gün ve saatte yayınlanan dizi, bu sezon da Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor.