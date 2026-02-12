Haberler

Kan donduran vahşet! Cezaevinden gelen itirafın ardından katil zanlılarının görüntüleri ortaya çıktı

Güncelleme:
İstanbul Şişli'de Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova'ya ait parçalanmış cesedin bulunmasının ardından yürütülen soruşturmada, cezaevinde bulunan sanık Gofurjon Akmalkhonovıch Kamalkhodaev bir başka kadını da öldürdüklerini itiraf ederken; şüphelilerin cinayetler sonrası çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

  • İstanbul'un Şişli ilçesinde 24 Ocak gecesi bir çöp konteynerinde Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova'nın parçalanmış ceset parçaları bulundu.
  • Tutuklu sanık Gofurjon Akmalkhonovıch Kamalkhodaev, ilk cinayetin ardından bir başka Özbekistan uyruklu kadını benzer şekilde katlettiklerini itiraf etti.
  • Katil zanlılarının cinayetlerden sonra ellerinde siyah çöp poşetleri ve beyaz bir valizle binadan çıkıp geri döndükleri ve valizi Fatih'te bir çöp konteynerının yanına bıraktıkları görüntüler ortaya çıktı.

İstanbul'un Şişli ilçesinde 24 Ocak gecesi bir çöp konteynerinde parçalanmış ceset parçaları bulunmuş, yapılan incelemeler sonucunda maktulün Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova olduğu belirlenmişti.

İKİNCİ CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Gazeteci Emrullah Erdinç'in haberine göre dosya kapsamında tutuklu bulunan sanık Gofurjon Akmalkhonovıch Kamalkhodaev (Gafur Can), cezaevinden getirilerek alınan ek ifadesinde kan donduran bilgiler verdi. Sanık, işlenen ilk cinayetin ardından bir başka Özbekistan uyruklu kadını daha benzer şekilde katlettiklerini itiraf etti.

KATİL ZANLILARININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan katil zanlılarının cinayetleri işlemelerinin ardından kayıt altına alınan görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde şüphelilerin defalarca binadan çıktığı, ellerinde siyah çöp poşetler bulunduğu ve her çıkıştan sonra geri döndükleri görüldü. Görüntülerde ayrıca şüphelilerin eve bu kez beyaz bir valizle giriş yaptığı anlar yer aldı.

Beyaz valizle tekrar evden çıkan şüphelilerin Fatih'e gittikleri ve valizi çöp konteynerının yanına bıraktığı da görüldü.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
