Yerin 20 kilometre derinliğinde gerçekleşen Kamçatka depremi, ardından gelen artçılar ve tsunami riski ile bölge ülkelerinde acil durum ilan edilmesine neden oldu. Kamçatka depremi Japonya ve Alaska'da kıyı kesimlerinde tahliyelere ve uyarılara yol açtı. Peki, Kamçatka depremi Japonya ve Alaska'yı tehdit ediyor mu?

KAMÇATKA DEPREMİ JAPONYA VE ALASKA'YI TEHDİT EDİYOR MU?

Kamçatka depremi sonrası Japonya Meteoroloji Ajansı, ülkenin kuzey ve doğu kıyılarında 1 ila 3 metre yüksekliğinde tsunami dalgaları görülebileceğini belirtti. Hokkaido ve Tohoku bölgelerinde yaşayan binlerce kişi güvenli bölgelere tahliye edildi. Kamçatka depremi Japonya için anlık bir tehdit haline geldi.

Alaska ve Hawaii gibi ABD'nin Pasifik kıyısındaki bölgelerinde de tsunami izleme sistemleri aktif hale getirildi. Hawaii'de Oahu Adası'nda tahliye uyarısı yapılırken, Alaska kıyılarında da dalga etkisinin hissedilebileceği duyuruldu. Kamçatka depremi Alaska kıyılarını da ciddi şekilde etkileyebilecek güçteydi.

Kamçatka depremi sonrası Rusya'nın Severo-Kurilsk limanında 3-4 metreye ulaşan tsunami dalgaları görüldü. Bölgede altyapı hasarları oluşurken, küçük çaplı yaralanmalar da rapor edildi. Kamçatka depremi Japonya ve Alaska'ya ulaşan dalga sinyalleriyle global bir risk taşıdı.