Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'deki istikrarsızlık mutabakatla son bulmalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Suriye" açıklaması! Çözümün ne olduğunu açık açık söyledi

 Suriye Devlet Başkanı Esad: ABD, bölgeyi yeniden çizmeye çalışıyor

Günler sonra konuşan Esad'ın suçladığı tek bir ülke var

 Putin ve Pezeşkiyan'dan 'Suriye' görüşmesi: Türkiye ile koordinasyonda olunmalı

Putin ve Pezeşkiyan her an Erdoğan'ın kapısını çalabilir
İş bırakma eylemi yapan aile hekimi, video çekip bu sözlerle isyan etti

İş bırakma eylemi yapan aile hekimi, bu sözlerle isyan etti

Kalpazan final mi yapıyor, bitiyor mu (NEDEN)?

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sevilen dizi Kalpazan'ın ani final kararı herkesi şaşırttı. Hatta dizi için o kadar ani bir karar verildi ki final kararı gece alınıp, sabah oyunculara bildirildi. Sosyal medyayı da ayağa kaldıran bu kararın asıl nedeni de ortaya çıktı. Peki, Kalpazan final mi yapıyor, bitiyor mu?

Yapımını O3 Medya'nın yapımcılığını ise Saner Ayar'ın üstlendiği Kalpazan dizisi için alınan ani final kararı tüm izleyenleri şaşkına çevirdi. Timuçin Esen, Çağlar Ertuğrul, Şükran Ovalı ve Deniz Baysal'ın başrolünde yer aldığı dizi konusu ve oyuncu kadrosu ile çok sevilmişti. Ancak senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol, Ayşenur Sıkı ve Türküler Özgül'ün birlikte kaleme aldığı dizi için geceden sabaha erken final kararı verildi. Kalpazan final mi yapıyor, bitiyor mu?

KALPAZAN FİNAL Mİ YAPIYOR?

Bu final kararı sosyal medyayı da ayağa kaldırdı ve dizi takipçileri 'Kalpazan bitmesin', 'Böyle güzel bir diziyi harcamasınlar' gibi yorumlar yaptı. Henüz 6. bölümünün yayınlandığı akşam final kararı alınan dizi son bölümünde Tüm Kişiler'de 3.54, AB'de 4.07 ve ABC1'de 4.13 reyting almıştı. 2 bölüm sonra final yapacak olan dizi için kampanyalar başlatıldı. Ancak şu ana kadar projenin devam edeceğine dair umut verici gelişme olmadı.

FİNAL KARARININ SEBEBİ BELLİ OLDU

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre maliyeti çok yüksek olan dizinin bölüm başına topladığı reklam gelirinin çok düşük kaldığı öğrenildi. Henüz yeni başladığı için yurt dışı satışı da olmayan dizinin zararı daha fazla artmadan final kararının alındığı ortaya çıktı.

Öte yandan O3 Medya'nın Sandık Kokusu dizisinin daha düşük reytingler elde etmesine rağmen devam etmesinde ise yurt dışı satışının fazla olmasının etkili olduğu öğrenildi.

Kalpazan final mi yapıyor, bitiyor mu (NEDEN)?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
img

Kolej kıyafetiyle İzmir'i salladı
img

Öz ailesini arayan kadın, babasıyla hiç beklemediği bir yerden arkadaş çıktı
img

Esra Erol'u şoke eden ayrılık
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

AVM'lere giriş ücretli mi olacak? Kalpazan final mi yapıyor, bitiyor mu (NEDEN)? Roma Atalanta, Sevilla Osasuna ve Porto Casa Pia maçları neden yayınlanmıyor, kanalları mı değişti? Bein Sports CANLI izle! (FENERBAHÇE GAZİANTEP FK) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki MasterChef Kaptanlık Oyunu kim kazandı? 2 Aralık Pazartesi bugün Mavi Takım kaptanı, Kırmızı Takım kim oldu? Kızıl Goncalar 29. bölüm tek parça, full izle NOW TV! Kızıl Goncalar 30. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kalpazan 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm fragman linki var mı? Kalpazan CANLI izle! 2 Aralık Pazartesi Kalpazan 7. bölüm SON BÖLÜM full HD izle! Kibar Feyzo filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Kibar Feyzo filmi ne zaman, nerede çekildi? Pazartesi hangi diziler var? 2 Aralık Pazartesi TV'de bu akşamki diziler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.