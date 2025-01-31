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Kalp ameliyatı geçiren Elvin Levinler'e doktorundan şaşırtan uyarı

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Kalp rahatsızlığı sebebiyle acilen ameliyata alınan Elvin Levinler, doktorunun ameliyat sonrası uyarısını duyurdu. Levinler, matcha içme alışkanlığının kalp rahatsızlığına yol açtığını ve doktorunun bu konuda kendisini uyardığını söyledi.

Oyuncu ve sosyal medya fenomeni Elvin Levinler, yaşadığı kalp rahatsızlığı nedeniyle ameliyata alınmıştı. Levinler'in doktoru ise ameliyat sonrası ünlü isme herkesi şaşırtan bir uyarıda bulundu.

Alemin Kralı isimli dizide rol alan eski oyuncu Elvin Levinler, bir süredir oyunculuk değil sosyal medyada içerik üreticiliği yapıyor. 36 yaşındaki ünlü isim, birkaç gün önce kalp ameliyatı geçiren ünlü isim, taburcu edilmeden önce doktoru tarafından uyarıldığını açıkladı.

Levinler, doktorunun uyarısıyla ilgili "Bu kadar ciddi sonuçları olabileceğini hiç tahmin etmemiştim" diye konuştu.

MATCHA ÇAYI UYARISI

Levinler, gün içinde matcha'yı çok fazla içtiği için kalp rahatsızlığı yaşadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Doktorum 'matcha falan bilmediğiniz şeyleri çok fazla içmeyin dedikten" sonra günde bir bardak matcha'mı içiyorum efendi gibi... Çok haklı matcha içmeyi çok abartmıştım kahve içmeyi bıraktığımdan beri"

Kalp ameliyatı geçiren Elvin Levinler'e doktorundan şaşırtan uyarı

Kalp ameliyatı geçiren Elvin Levinler'e doktorundan şaşırtan uyarı
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Ünlüler
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