Kahramanmaraş’ta yıkım faciası: Operatör enkaz altında kaldı

Kahramanmaraş’ta yıkım çalışması sırasında çöken enkazın altında kalan iş makinesi operatörü yaralı olarak kurtarıldı.

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde yürütülen yıkım çalışması sırasında korku dolu anlar yaşandı. Katlı otoparkın yıkımı esnasında meydana gelen olayda, iş makinesi operatörü Y.K. enkaz altında kalarak yaralandı. Olay, bölgede kısa süreli panik oluşturdu.

YIKIM SIRASINDA ENKAZ ÇÖKTÜ

Hayrullah Mahallesi’nde devam eden yıkım çalışmaları sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle enkazın çöktüğü öğrenildi. Bu sırada görev başında olan 23 yaşındaki operatör Y.K., çöken beton yığınlarının altında kaldı. Olayı gören çevredeki çalışanlar durumu hemen yetkililere bildirdi.

EKİPLER SEFERBER OLDU

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin titiz çalışması sonucu enkaz altından çıkarılan yaralı operatör, sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Y.K.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Haber: Muhammet Özer

