Kahramanmaraş’ta narkotik operasyonu: 45 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli 5 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 58 şüpheli yakalandı, 45’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kahramanmaraş’ta narkotik ekiplerinin yürüttüğü kapsamlı çalışma sonucu uyuşturucu ticaretine büyük darbe vuruldu. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık üç ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 21 Nisan’da düğmeye bastı. Kahramanmaraş merkezli İstanbul, Gaziantep, Tekirdağ ve Antalya’da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında 58 şüpheli yakalanırken, adreslerde yapılan aramalarda yüklü miktarda uyuşturucu madde ve çok sayıda silah ele geçirildi. Metamfetamin, sentetik ecza hapları, bonzai ve ecstasy gibi çeşitli uyuşturucu maddelerin yanı sıra hassas teraziler ve uyuşturucu kullanım aparatlar da bulundu. Ayrıca ruhsatsız silahlar ve mühimmat ile suçtan elde edildiği değerlendirilen para da ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 6’sı savcılık tarafından serbest bırakılırken, 7 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Mahkemeye çıkarılan 45 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yetkililer, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Haber: Muhammet Özer

