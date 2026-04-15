Kahramanmaraş’ta kayalıklardan düşen vatandaş hayatını kaybetti

Kahramanmaraş’ta yaylada çiriş otu toplamak isteyen bir vatandaş, kayalıklardan düşerek yaşamını yitirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde meydana gelen üzücü olayda, yaylada bitki toplamak isteyen bir vatandaş hayatını kaybetti. Osmaniye’den gelen Kemal Topal’ın kayalıklardan düşmesi sonucu yaşamını yitirmesi, yakınlarını yasa boğdu.

ÇİRİŞ TOPLAMAK İSTERKEN FACİA YAŞANDI

Olay, Andırın ilçesine bağlı Çığşar Yaylası’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Osmaniye’nin Kadirli ilçesinden yakınlarıyla birlikte yaylaya gelen Kemal Topal, doğada yetişen çiriş otu toplamak için kayalık alana çıktı.

Bu sırada dengesini kaybeden Topal, yüksekten düşerek ağır şekilde yaralandı. Olayı fark eden yakınları durumu hemen yetkililere bildirdi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Kemal Topal’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Topal’ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Haber: Muhammet Özer

Trump: Önümüzdeki iki gün boyunca inanılmaz olaylara tanık olacaksınız

"Önümüzdeki iki gün boyunca inanılmaz olaylara tanık olacaksınız"
Savaşta bir ilk! İran saldırılarını yönlendirmek için Çin yapımı casus uydu temin etti

Savaşın seyrini değiştirecek adım
Çin’de aqua parkta korku dolu anlar: Kaydırakta mahsur kaldılar

Klostrofobisi olanlar bakmasın; eğlence bir anda kabusa döndü

Ankara'da FETÖ'ye ağır darbe! 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Telefonlarından çıkan uygulamayı gören polis tek tek gözaltına alıyor
İran'da abluka depremi! 36 saat içinde tüm ticaret durduruldu

Dünya ciddi bir krizin eşiğinde! 36 saatlik hamle dengeleri sarstı
Pınar Deniz’den sarsan sözler: Babam hayattayken morga konmuş

Hikayesi herkesi derinden sarstı
Çin’de aqua parkta korku dolu anlar: Kaydırakta mahsur kaldılar

Klostrofobisi olanlar bakmasın; eğlence bir anda kabusa döndü

ABD, Kata'ib Hizbullah liderinin başına 10 milyon dolar ödül koydu

Trump o ismin başına 10 milyon dolar ödül koydu
Soruşturma izni sonrası Mansur Yavaş'tan ilk açıklama

Soruşturma izni sonrası Mansur Yavaş'tan ilk açıklama