Kahramanmaraş’ta yunus timlerinden kaçamadılar

Edinilen bilgiye göre, Onikişubat İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Motosikletli Polis Timleri (Yunuslar) tarafından bölgede gerçekleştirilen denetim sırasında şüphe üzerine durdurulan 3 kişi üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda, 2 kişide ruhsatsız tabanca bulundu.

Ele geçirilen ruhsatsız tabancalara el konulurken, silahların sahibi olduğu belirlenen 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Haber Platformu