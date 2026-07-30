Kahramanmaraş’ta yunus timlerinden kaçamadılar
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesine bağlı Akçakoyunlu Mahallesi 13. Sokak'ta Yunus polis ekiplerince gerçekleştirilen uygulamada, 3 kişi üzerinde yapılan kontrollerde 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Onikişubat İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Motosikletli Polis Timleri (Yunuslar) tarafından bölgede gerçekleştirilen denetim sırasında şüphe üzerine durdurulan 3 kişi üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda, 2 kişide ruhsatsız tabanca bulundu.
Ele geçirilen ruhsatsız tabancalara el konulurken, silahların sahibi olduğu belirlenen 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: Haber Platformu