Haberler

Kahramanmaraş'ta Şiddetli Sağanak ve Yıldırım Yangınları: Ahır Dağı'nda İki Noktada Alevler

Kahramanmaraş'ta Şiddetli Sağanak ve Yıldırım Yangınları: Ahır Dağı'nda İki Noktada Alevler
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş'ta aniden bastıran sağanak yağış, vatandaşları hazırlıksız yakalarken, yıldırımların Ahır Dağı'nın iki farklı noktasına düşmesiyle yangın çıktı. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, sarp ve ulaşımı güç bölgelerdeki yangınlara karadan ve havadan müdahale ediyor. Alevlerin kontrol altına alınması için yoğun çalışma sürüyor.

Kentte gün içerisinde etkili olan sıcak havanın ardından aniden başlayan sağanak yağış, vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Yağış nedeniyle hava sıcaklığı hissedilir derecede düşerken, açık alanlarda bulunan vatandaşlar yağmurdan korunmak için kapalı alanlara sığındı.

Sağanakla birlikte etkili olan yıldırımların Ahır Dağı’nın iki farklı noktasına düşmesi sonucu yangın çıktı. Yangınları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, sarp ve ulaşımı güç bölgelerde çıkan yangınları kontrol altına almak için çalışma başlattı. Ekipler yangınlara hem karadan hem de havadan müdahale ediyor.

Yangınların geniş bir alana yayılmasını önlemek amacıyla bölgede yoğun çalışma yürütülürken, ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Haber: Muhammet Özer

Kaynak: Haber Platformu
Muğla'nın Fethiye ilçesinde orman yangını

Dünyaca ünlü tatil beldemiz alev alev! Yangın evlere doğru ilerliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İslam dünyasına 'ittifak' çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan programa damga vuran "ittifak" çağrısı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ticarete atılan Halit Ergenç'in kapısında kuyruk oluştu

Ticarete atılan Halit Ergenç'in kapısında kuyruk oluştu
Bu nasıl bir rezillik! Tesettürlü genç kızdan infial yaratan paylaşım

Bu nasıl bir utanmazlık! Videoyu izleyenler emniyeti etiketledi

PKK tarihinde bir ilk! Karayılan 50 yıllık kaybı itiraf etti

PKK tarihinde bir ilk! Karayılan 50 yıllık kaybı itiraf etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan iddiası sonrası önce serbest bırakıldı sonra tutuklandı

Erdoğan iddiası sonrası önce serbest bırakıldı sonra tutuklandı
Mehmet Akif Ersoy'a tahliye vadedip rüşvet istediler! 4 kişi suçüstü yakalandı

4 kişi suçüstü yakalandı, içlerinde avukat da var
AK Parti'den erken seçim çıkışı! İşte Erdoğan'ın yeniden adaylığı için üzerinde durulan formül

İşte Erdoğan'ın yeniden adaylığı için üzerinde durulan formül
Kredi çekeceklere müjde! Faizler 2-3 puan düşecek

Bankalardan müjde geldi! Pazartesi günü 3 puan düşecek