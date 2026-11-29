Kahramanmaraş’ta otomobil takla attı: 1 yaralıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otomobil takla attı. Kazada sürücü yaralandı.
Kaza, Kuzey Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç takla attı.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Haber: Muhammet Özer
Kaynak: Haber Platformu