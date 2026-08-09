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Kahramanmaraş'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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Kahramanmaraş'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Kahramanmaraş'ta saat 15.15 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan orman yangınına, 10 arazöz, 5 su ikmal aracı, 6 ilk müdahale aracı, 2 helikopter ve 5 diğer kurumlara ait su ikmal aracı ile toplam 85 personel müdahale etti. Yangın, ekiplerin çalışmaları sonucu saat 15.55 itibarıyla kontrol altına alındı ve bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, bölgede saat 15.15 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangına 10 arazöz, 5 su ikmal aracı, 6 ilk müdahale aracı, 2 helikopter ve 5 diğer kurumlara ait su ikmal aracı ile müdahale edildi. Çalışmalara toplam 85 personel katıldı.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın saat 15.55 itibarıyla kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Haber Platformu
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