Dulkadiroğlu'nda Yıkılan Binada Can Kaybı ve Yaralanma Yok

Dulkadiroğlu ilçesi Divanlı Mahallesi’nde bir binanın yıkıldığı ihbarı üzerine bölgeye AFAD arama ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, çevrede gerekli güvenlik önlemlerini alarak binada arama ve tarama çalışması başlattı. Yapılan fiziki incelemelerde binada herhangi bir kişinin bulunmadığı tespit edildi.

AFAD tarafından yürütülen çalışmaların ardından olayda can kaybı ya da yaralanma olmadığı belirlenirken, bina ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Haber Platformu