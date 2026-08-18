Kahramanmaraş Havalimanı Temmuz'da 33 bin yolcuya hizmet verdi

Açıklanan verilere göre, Kahramanmaraş Havalimanı’nda Temmuz ayında iç hatlarda 33 bin 417 yolcuya hizmet verildi.

Aynı dönemde havalimanında iç hatlarda 342, dış hatlarda ise 3 olmak üzere toplam 345 uçak iniş ve kalkış gerçekleştirdi. Yük trafiği ise kargo, posta ve bagaj dahil toplam 289 ton olarak kayıtlara geçti.

7 AYLIK YOLCU TRAFİĞİ 191 BİN 13 OLDU

Kahramanmaraş Havalimanı’nda 2026 yılının Ocak-Temmuz dönemini kapsayan 7 aylık süreçte ise toplam yolcu trafiği 191 bin 13 olarak gerçekleşti.

Aynı dönemde havalimanında 1964 uçak iniş ve kalkış yaparken, kargo, posta ve bagajdan oluşan toplam yük trafiği 1523 ton oldu.

Haber: Muhammet Özer

Kaynak: Haber Platformu