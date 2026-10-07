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Kahramanmaraş Göksun'da dağlık arazide fenalaşan kişi AFAD ekibiyle hastaneye kaldırıldı

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Kahramanmaraş Göksun'da dağlık arazide fenalaşan kişi AFAD ekibiyle hastaneye kaldırıldı Haber Videosunu İzle
Kahramanmaraş Göksun'da dağlık arazide fenalaşan kişi AFAD ekibiyle hastaneye kaldırıldı
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Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine bağlı Kavşut Yaylası'nda dağlık arazide bir kişinin rahatsızlanıp hareket edemediği 112'ye bildirildi. Bölgeye sevk edilen AFAD, jandarma ve sağlık ekiplerince bulunan kişi, ilk kontrollerin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olay, Göksun ilçesine bağlı Kavşut Yaylası’nda meydana geldi. Saat 09.43’te 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarda, bir kişinin dağlık arazide rahatsızlandığı ve hareket edemediği bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye Kahramanmaraş AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu vatandaşa ulaşıldı. Bulunduğu yerde ilk kontrolleri yapılan kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Haber: Muhammet Özer

Kaynak: Haber Platformu
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