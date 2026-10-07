Kahramanmaraş Göksun'da dağlık arazide fenalaşan kişi AFAD ekibiyle hastaneye kaldırıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Olay, Göksun ilçesine bağlı Kavşut Yaylası’nda meydana geldi. Saat 09.43’te 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarda, bir kişinin dağlık arazide rahatsızlandığı ve hareket edemediği bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye Kahramanmaraş AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu vatandaşa ulaşıldı. Bulunduğu yerde ilk kontrolleri yapılan kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Haber: Muhammet Özer

Kaynak: Haber Platformu