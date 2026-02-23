Haberler

Kafeyi savaş alanına çeviren kavga! Kahve içip böyle izlediler

İstanbul Maltepe'de bir kafede 2 grup arasındaki sözlü tartışma kısa sürede büyük bir kavgaya dönüştü. Genç kızların da arada kaldığı kavgada 2 taraf birbirlerine masa, sandalye ve yumruklar saldırdı. Kavgayı kafede bulunan kişilerin kahve içerek izlemesi ise dikkat çekti.

  • İstanbul Maltepe'de bir kafede iki grup arasında çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüştü.
  • Kavga sırasında bazı genç kızlar iki grubun arasında kaldı.
  • Kavgayı bazı kişiler masalarında oturup kahve içerek izledi.

İstanbul Maltepe'de bir kafede iki grup arasında çıkan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine masa ve sandalyelerle saldırırken, arada kalan genç kızlar panik yaşadı. O anları çevredeki bazı kişilerin kahve içerek izlemesi dikkat çekti.

SÖZLÜ TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, Maltepe'de bulunan bir kafede meydana geldi. İddiaya göre iki grup arasında başlayan sözlü atışma kısa sürede kontrolden çıktı. Taraflar ayağa kalkarak birbirlerine yumruk attı, masa ve sandalyeleri savurdu. Kafe içerisindeki müşteriler büyük panik yaşadı.

GENÇ KIZLAR ARADA KALDI

Kavga sırasında bazı genç kızlar iki grubun arasında kaldı. Çevredekiler gençleri uzaklaştırmaya çalışırken, kafe içerisindeki arbede bir süre devam etti. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

KAVGAYI KAHVE İÇEREK İZLEDİLER

Görüntülerde bazı kişilerin yaşanan arbedeye müdahale etmeden masalarında oturup kahve içmeye devam etmesi dikkat çekti. O anlar sosyal medyada da gündem oldu.

Erdem Aksoy
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıKıllanan adam:

Yine aynı saç kesimi

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

