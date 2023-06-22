Kadriye Olgar kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kadriye Olgar'ın hayatı ve biyografisi!

Türk Kalp Vakfı İcra Kurulu Başkanı Kadriye Olgar'ın hayatı, kariyeri ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Kadriye Olgar kimdir, aslen nereli, mesleği ne, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, evli mi, nerede çalışıyor? Kadriye Olgar ile ilgili bilgiler yazımızda...