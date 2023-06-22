Kadriye Olgar kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kadriye Olgar'ın hayatı ve biyografisi!
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Türk Kalp Vakfı İcra Kurulu Başkanı Kadriye Olgar'ın hayatı, kariyeri ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Kadriye Olgar kimdir, aslen nereli, mesleği ne, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, evli mi, nerede çalışıyor? Kadriye Olgar ile ilgili bilgiler yazımızda...
Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Kadriye Olgar geliyor. Peki, Kadriye Olgar kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kadriye Olgar'ın hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar...
KADRİYE OLGAR KİMDİR?
Kadriye Olgar Türk Kalp Vakfı İcra Kurulu Başkanı'dır. 1948 doğumlu olan Kadriye Olgar, 75 yaşındadır. Kadriye Olgar İş Kadını, Eczası ve Sporcu'dur.
Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Kadriye Olgar'ın İnstagram'da 362 bin takipçisi bulunmaktadır.