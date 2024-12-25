Kadir İpek2in kim olduğu merak ediliyor. X hesabından (eski adıyla Twitter ) Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücret paylaşımına yorum yapan İpek'in ifadeye çağrıldığı öğrenildi. Birçok kişi, Kadir İpek'in neden ifadeye çağrıldığını araştırılıyor. Peki, Kadir İpek kimdir? Kadir İpek Twitter olayı nedir? Detaylar haberimizde...

KADİR İPEK OLAYI NEDİR?

Bakan Vedat Işıkhan'ın canlı yayında yaptığı açıklamanın ardından belirlenen rakamı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da X hesabından paylaşmıştı.

Erdoğan'ın paylaşımına cevap veren Kadir İpek isimli şahsın gözaltına alındığı öğrenildi. İfade için çağrıldığını söyleyen İpek, yaşananlar ile ilgili bir verdi.