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Kadir İnanır'ın sağlık durumu nasıl? Kadir İnanır hastaneye mi kaldırıldı, ne oldu?

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Ünlü sanatçı Kadir İnanır'ın sağlık durumu hakkında meraklar artıyor. İnanır'ın hastaneye kaldırılıp kaldırılmadığı ve ne olduğu konusu araştırılıyor. Peki, Kadir İnanır'ın sağlık durumu nasıl? Kadir İnanır hastaneye mi kaldırıldı, ne oldu?

Kadir İnanır'ın sağlık durumu nasıl? Beyne pıhtı atmasından dolayı uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden usta oyuncu Kadir İnanır, yoğun bakımda kaldırıldı. Akciğerinde enfeksiyon tespit edilen İnanır'ın tedavisi devam ediyor. Peki, Kadir İnanır hastaneye mi kaldırıldı, ne oldu? Detaylar haberimizde...

KADİR İNANIR'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Geçtiğimiz mart ayında beynine 3. kez pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırılan ve bir süre tedavi gören Kadir İnanır, bir süredir fizik tedavi görüyor. Önceki gün rahatsızlanan usta oyuncu, yeniden yoğun bakıma kaldırıldı.

Kadir İnanır'ın sağlık durumu nasıl? Kadir İnanır hastaneye mi kaldırıldı, ne oldu?

KADİR İNANIR HASTANEYE Mİ KALDIRILDI?

Bir süredir fizik tedavi merkezinde tedavi gören Kadir İnanır'ın hayat arkadaşı Jülide Kural, son durumunu anlattı. Hürriyet'e konuşan Kural, İnanır'ın fizik tedavi merkezinden hastaneye sevk edildiğini bu süreçte hiç evine gitmediğini belirterek "Yoğun bakımda 3. gündeyiz ama tedbir amaçlı. Çok uzun süre hastanede olması sebebiyle doktorları titiz davranıyor. Büyük bir rahatsızlık değil" dedi.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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