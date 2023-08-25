Kadir Hoca olarak bilinen Kadir Özkaraaslan, yaşadığı kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğine dair kendi hesabından bir hikaye paylaşıldı. Peki, Kadir Hoca öldü mü? Kadir Hoca'ya ne oldu?

Kadir Hoca'nın Instagram hesabındaki hikayede 'Kadir Hoca akşam saatlerinde ani kalp krizi sonucu vefat etmiştir. Allah rahmet eylesin' yazıyordu. Kadir Hoca öldü mü? Kadir Hoca'ya ne oldu?

KADİR HOCA ÖLDÜ MÜ?

Kadir Hoca'nın kalp krizinden dolayı yaşama veda ettiği söylenen story 15 dakika sonra silindi.

ŞAKA OLDUĞU ANLAŞILDI

"Bir şaka yaptım, sevenlerim çokmuş" diyen Kadir Hoca, ölmediğini böyle duyurdu

KADİR HOCA KİMDİR?

Kadir Hoca Kocaeli İzmitlidir. Yaşı 55'tir.

Kadir Hoca evli olup, 1 kız ve 1 erkek olmak üzere 2 çocuk sahibidir. 4 Erkek torunu vardır. 1-10 yaşları arasında Almanya'da yaşamış olup sonrasında Türkiye'ye dönmüştür. Şuanda sadece Türkçe'yi bilmektedir. Kocaeli Başiskele Belediyesi'nde 26 sene çalışmış olup buna ek olarak Bodyguardlık ve 15 yıl boyunca spor salonu işletmeciliği yapmıştır. Body Building ve Youtube alanında oldukça başarılı olan Kadir Özkaraaslan'ın elinden nakliyecilik, Greyder iş makinesi kullanımı ve kaynakçılıkta gelmektedir.