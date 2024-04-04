Cuma ve Kadir gecesi mesajları birçok kişi tarafından araştırılıyor. Peki, Kadir gecesi mesajları 2024! Kadir gecesinde nasıl mesaj atılır? Kadir gecesi ne zaman? Kadir Gecesi, İslam inancına göre son derece kutsal bir gece olarak kabul edilir. Kadir Gecesi, duaların kabul edildiği özel bir gecedir ve bu gece dua etmek için büyük bir fırsattır.

KADİR GECESİ NEDİR?

Kadir Gecesi, İslam inancına göre Kur'an'ın, Allah tarafından Cebrail aracılığıyla Hz. Muhammed (S.A.V.)'e vahiy gelmeye başlandığı gecedir. Kur'an'da bin aydan daha hayırlı olduğu ifade edilmiştir.

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, ramazanın 27. gecesi olan 5 Nisan'da idrak edilecek.

KADİR GECESİNDE NASIL MESAJ ATILIR?