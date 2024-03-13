Kadir Bıyık kimdir? MHP Eskişehir Çifteler Belediye Başkan Adayı Kadir Bıyık kaç yaşında, nereli?
MHP Eskişehir Çifteler Belediye Başkan Adayı Kadir Bıyık kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. 31 Mart Yerel Seçimlerinde halk belediye başkanı seçmek için sandığa gidecek. Peki, Kadir Bıyık kimdir? MHP Eskişehir Çifteler Belediye Başkan Adayı Kadir Bıyık kaç yaşında, nereli?
Kadir Bıyık kimdir? MHP Eskişehir Çifteler Belediye Başkan Adayı Kadir Bıyık kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Eskişehir Çifteler Belediye Başkan Adayı Kadir Bıyık kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Kadir Bıyık kimdir? MHP Eskişehir Çifteler Belediye Başkan Adayı Kadir Bıyık nereli? Detaylar haberimizdedir…
KADİR BIYIK KİMDİR?
Kadir Bıyık, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde MHP Eskişehir Çifteler Belediye Başkan Adayıdır.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.