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Kadınlar evlendikten sonra sadece kendi soyadını kullanabilir mi? Evli kadın sadece kendi soyadını kullanabilir mi?

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Evli kadınların kızlık soyadlarını tek başına kullanıp kullanamayacakları konusundaki detaylar merak konusu oldu. Kadınların kendi soyadlarını tek başlarına kullanıp kullanamayacaklarına dair araştırılıyor. Peki, Kadınlar evlendikten sonra sadece kendi soyadını alabilir mi? Evli kadın sadece kendi soyadını kullanabilir mi? sorularının cevaplarına haberin devamında ulaşabilirsiniz.

9. Yargı Paketi'nde yer alan soyadı maddesi, kadınların gündemine geldi. Soyadı maddesini konu alan Bakan Mahinur Özdemir Göktaş ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka'nın görüşmesi sona erdi. Yapılan görüşme sonucunda kadınlar evlendikten sonra sadece kendi soyadını kullanabilecek mi? İşte, detaylar…

KADINLAR EVLENDİKTEN SONRA SADECE KENDİ SOYADINI KULLANABİLİR Mİ?

Kadınlar için soyadı düzenlemesi 9. Yargı Paketi'nden çıkarıldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, bugün TBMM'de düzenlediği basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:

"9. Yargı Paketi'nde kadınlar için bir tehdit olarak duran soyadı dayatması. Biz meseleye sadece bir soyadı seçimi olarak bakmıyoruz. Bu aslında kadınların kimliğine sahip çıkma hakkıdır. Bu, kadın-erkek eşitliği hakkıdır ve bir ailenin eşitlik esasına dayalı olarak kurulmasıdır. Kadının bir soy kütüğünden bir başka soy kütüğüne geçmeme hakkıdır. Kadınların kendi tercih hakkıdır. Kadınların kendi yaşam tercihlerini belirleyebilmesi, bir demokrasi hakkıdır. Tabi Anayasa Mahkemesi'nin bu yönde vermiş olduğu bir karar var. Bu karara uyularak, aynı zamanda anayasaya uyulması noktasında bizim son derece hassas olduğumuz bir unsurdur. Soyadı kanunuyla ilgili yapılması gereken değişiklik, kısacası soyadı dayatması dediğimiz meseledir. Sayın Bakanla yaptığımız görüşmede, bu dayatmanın 9. Yargı Paketi'nden çıkarıldığı müjdesini sizlere vermek isterim ve özellikle de bu yönde mücadele eden Türkiye kadın hareketindeki tüm kız kardeşlerime teşekkür ederim."

Kadınlar evlendikten sonra sadece kendi soyadını kullanabilir mi? Evli kadın sadece kendi soyadını kullanabilir mi?

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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