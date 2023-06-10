Kadın Kılığına Giren Erkek Yakalandı

- Kadın kılığında dolaşan erkek yakalandı

DENİZLİ - Denizli'de vatandaşın şüphe üzerine ihbar ettiği kişinin kadın kılığına giren erkek olduğu ortaya çıktı.

Olay, Merkezefendi ilçesine bağlı Sırakapılar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde kara çarşaf giyerek dolaşan kişiyi gören vatandaşlar, şüphe üzerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye giden polis ekipleri, söylediklerine tepki vermeyen kişinin erkek olduğunu anlayınca yüzünü göstermesini istedi. Çarşafını çıkaran adamın üzerinde içi doldurulmuş sütyen taktığı ve makyaj yaptığı ortaya çıktı. Ardından üzerinden kimlik çıkmayan şüpheli apar topar gözaltına alınarak ifadesi için karakola götürüldü. Vatandaşlar ise şüpheliyi daha öncede gördüklerini söyleyerek hırsızlık yapmayı hedeflediğini iddia etti.

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