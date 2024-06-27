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Kader filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Kader filmi ne zaman, nerede çekildi?

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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Kader filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Kader konusu, özeti ve Kader oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Kader filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Kader filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Kader filmini izleyecek olanların merak ettiği Kader konusu nedir, Kader oyuncuları kimler ve Kader özeti gibi konuları inceliyoruz.

KADER FİLMİ KONUSU NEDİR?

Sergio (Luis Tosar), ailesini kaybetmemek ve kumar sorunundan dolayı bozulan evliliğini kurtarmak için çabalayan biridir. Pablo (Alex Garcia), ulusal polis memurudur. Pablo'nun 6 yaşındaki oğlu ağır bir kalp hastasıdır ve organ nakli listesindedir. Bu iki ailenin yolları beklenmedik şekilde keşisir. Sergio, ailesiyle tekrar barışma şansını yakalasa da, kumar alışkanlığından vazgeçemez. Son bir kez daha oynamaya karar verir ve eşinin parasını çalar. Ancak işler, kumarhanenin soygunuyla tamamen altüst olur. Pablo, çocuğunun kalp nakli beklediği sırada bu soygunu önlemekle görevlendirilir. Ancak kendi kişisel sorunları ve endişeleri, görevine odaklanmasını zorlaştırır. Sergio ve Pablo'yu biraraya getiren soygun hayatlarında yeni kararlar almalarına yol açacaktır.

Osman Demir
Osman Demir
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