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2027'de kademeli emeklilik müjdesi: Gözler düzenlemede

2027'de kademeli emeklilik müjdesi: Gözler düzenlemede
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SGK uzmanı Ersin Bayav, kademeli emeklilik düzenlemesinin 2027 yılında hayata geçebileceğini belirtti. Özellikle 1999-2008 arası sigortalıları ilgilendiren sistem, EYT'den farklı olarak kademeli geçiş sağlayacak. Ev hanımlarına prim desteği, staj ve çıraklık mağduriyetleri ile Bağ-Kur prim gün eşitlemesi de gündemde.

Kademeli emeklilik düzenlemesinin 2027 yılında hayata geçebileceği belirtiliyor. Uzmanlar sürecin başladığını ifade ediyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) uzmanı Ersin Bayav, kademeli emeklilik, ev hanımlarına prim desteği, staj ve çıraklık mağduriyetleri ile Bağ-Kur prim gün eşitlemesi konularında değerlendirmelerde bulundu.

Eyt düzenlemesinden yararlanamayan çalışanlar kademeli emekliliği merakla takip ediyor. Bayav, bu süreçte önemli adımlar atıldığını ve 2027 yılında bir düzenleme yapılabileceğini söyledi. Kademeli emeklilik beklentisi, özellikle 1999-2008 arasında sigortalı olanları ilgilendiriyor. Bu dönemde işe başlayanlar, EYT'yi birkaç gün veya yıl farkla kaçırdıkları için yeni geçiş düzenlemesi talep ediyor.

Bayav, kademeli emeklilik sisteminin EYT'den farklı bir modelle uygulanabileceğini, herkesin aynı anda emekli olmayacağını, belirli kriterlere göre kademeli geçiş sağlanacağını vurguladı.

Kaynak: Haber Merkezi
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