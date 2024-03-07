Kadem Ekşi kimdir? AK Parti İstanbul Maltepe Belediye Başkan Adayı Kadem Ekşi kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. İstanbul Maltepe Belediye Başkan Adayı Kadem Ekşi kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Kadem Ekşi kimdir? AK Parti İstanbul MaltepeBelediye Başkan Adayı Kadem Ekşi nereli? Detaylar haberimizdedir…

KADEM EKŞİ KİMDİR?

Rize'de 1965 yılında doğan Kadem Ekşi, hayatında önemli adımlar atmış ve başarılarıyla dikkat çeken bir kişiliktir.

İlk ve orta öğrenimini İstanbul'un Maltepe ilçesinde tamamlayan Kadem Ekşi, 1990 yılında İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Eğitim sürecinde sivil toplum kuruluşları içinde yer alarak aktif siyasi çalışmalarda bulundu. 1991 yılında kısa dönem askerlik görevini tamamladıktan sonra Bayındırlık ve İskân Bakanlığı bünyesinde mühendis olarak iş hayatına başlayan Ekşi, 1993 yılında kendi kurduğu Ekşioğlu Şirketler Grubu ile özel sektöre geçiş yaparak proje ve müşavirlik hizmetleri ile inşaat alanında faaliyet göstermeye başladı.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.