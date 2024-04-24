Kaç öğretmen atanacak? Atanacak öğretmen sayısı belli oldu mu? Bakan Tekin duyurdu

Kaç öğretmen atanacak? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, milyonlarca öğretmenin beklediği atamalarla ilgili müjdeyi verdi. Bakan Tekin, rakamda uzlaşıldığını, önümüzdeki hafta netleşeceğini belirtti. Peki, Kaç öğretmen atanacak? İşte detaylar...

KAÇ ÖĞRETMEN ATANACAK?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası müjdesini verdiği öğretmen atamalarıyla ilgili beklenen açıklamayı yaptı. Bakan Tekin, "Önümüzdeki hafta eğer kabine toplantısı olursa öğretmen atama sayısı açıklanabilir. Biz rakamda uzlaştık. 2023 KPSS puanları heba olmayacak, biz atamalarımızı yapacağız." ifadelerini kullandı.

ATANACAK ÖĞRETMEN SAYISI

Bakan Tekin, "2023 KPSS puanları heba olmayacak, biz atamalarımızı yapacağız. Önümüzdeki hafta eğer kabine toplantısı olursa öğretmen atama sayısı açıklanabilir. Biz rakamda uzlaştık." ifadelerini kullandı.

LGS tarihinde de değişiklik olmayacağını ifade eden Bakan Tekin, sınavın 2 Haziran'da yapılacağını söyledi.

Öğretmen atamalarıyla ilgili ilk açıklamayı geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısının ardından yapmıştı. Erdoğan, "Öğretmen atamaları fazla uzamayacak yakında bir miktar atama yapacağız. Ancak şimdi rakam vermek doğru olmaz Milli Eğitim Bakanımız konuyu çalışıyor." demişti.