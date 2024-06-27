Kabotaj Bayramı ne zaman, hangi tarihte? Kabotaj nedir? Kabotaj Bayramı neden kutlanır?

Kabotaj nedir? Kabotaj Bayramı neden kutlanır? Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, her yıl kutlanan bir milli bayramdır. Kabotaj Bayramı resmi tatil mi? Kabotaj Bayramı hangi gün kutlanıyor? Kabotaj Bayramı ne zaman, hangi tarihte? Kabotaj Bayramını kim neden ilan etti? Kabotaj Bayramı ile ilgili tüm bu soruların detayları haberimizde…

KABOTAJ NE DEMEK?

Kabotaj, bir ülkenin kendi karasularında ve kendi limanları arasında her türlü liman hizmetlerini kendi kontrolünde bulundurma hakkına denmektedir.

KABOTAJ BAYRAMI NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı her sene 1 Temmuz günü kutlanıyor. Bu sene 1 Temmuz 2024 Pazartesi gününe denk geliyor.

KABOTAJ BAYRAMI RESMİ TATİL Mİ?

Kabotaj Bayramı resmi tatiller arasına dahil değildir.

KABOTAJ BAYRAMI NEDEN KUTLANIR?

Lozan Antlaşması'nın imzalanmasıyla kapitülasyonlar kaldırıldı ve 19 Nisan 1926 tarihinde çıkarılan 815 sayılı yasa ile Türkiye limanları arasında yalnızca Türk teknelerinin hizmet görmesi zorunluluğu getirildi. Bu yasa, aynı yıl 1 Temmuz'da yürürlüğe girdi.

1 Temmuz 1926'da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu ile Türkiye, karasularında tam bağımsızlığını kazandı. 1935 yılından bu yana 1 Temmuz Kabotaj Bayramı olarak kutlanıyor. 2007 yılında ise kutlamaların adı Denizcilik ve Kabotaj Bayramı olarak değiştirilerek kutlanmaya devam ediliyor.