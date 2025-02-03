Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine Toplantısı gündeminde neler var?

2025 Kabine Toplantısı'nda ele alınması beklenen en önemli konular arasında enflasyon ve fiyat istikrarı, terörle mücadele operasyonları, Suriye'deki gelişmeler ve Gazze'de ateşkes süreci yer alıyor. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor. Açıklamalar, Canlı yayında kamuoyuyla paylaşılacak ve alınan kararlar duyurulacak. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine Toplantısı gündeminde neler var? Detaylar haberimizde...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 3 Şubat 2025 Pazartesi günü saat 16:00'da Beştepe'de toplanacak.