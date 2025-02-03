Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan törene damga vuran sözler: Adeta yalvarıyorum, buna prim vermeyin

Törene damga vuran sözler: Adeta yalvarıyorum, buna prim vermeyin
Ege'de depremlerin büyüklüğü giderek artıyor: Bölge 5.1 ile sallandı

Ege'de depremlerin büyüklüğü giderek artıyor
YPG'li teröristlerden Münbiç'te bomba yüklü araçla saldırı

Türkiye sınırı kan gölü! Bomba yüklü araçla 21 kişiyi öldürdüler
Dolarda tarihi rekor kırıldı

Dolar uçmaya başladı! Bu rakamı ilk kez gördü

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine Toplantısı gündeminde neler var?

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine Toplantısı gündeminde neler var?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? sorusu, gündemi takip eden vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek toplantının gündeminde ekonomi, terörle mücadele ve dış politika gibi önemli başlıklar yer alıyor.

2025 Kabine Toplantısı'nda ele alınması beklenen en önemli konular arasında enflasyon ve fiyat istikrarı, terörle mücadele operasyonları, Suriye'deki gelişmeler ve Gazze'de ateşkes süreci yer alıyor. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor. Açıklamalar, Canlı yayında kamuoyuyla paylaşılacak ve alınan kararlar duyurulacak. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine Toplantısı gündeminde neler var? Detaylar haberimizde...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 3 Şubat 2025 Pazartesi günü saat 16:00'da Beştepe'de toplanacak.

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine Toplantısı gündeminde neler var?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
img

Yanı başımızdaki 400 depremin ardından yanardağ alarmı verildi
img

Teğmenler için AK Partili vekilden tartışma yaratacak sözler
img

İntihar eden İlker Gönen'in avukatından gündem yaratacak idddia
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakanlık'tan Turbo Turabi'nin skandal şarkısına erişim engeli talebi

Bakanlık, Turbo Turabi'nin skandal videosu için harekete geçti
Batman'a Afrikalı damat

Gülbahar'ı evliliğe ikna etti
Samet Akaydin'den Fenerbahçelileri delirtecek sözler

Samet'ten Fenerbahçelileri delirtecek sözler
Kayınpeder ile gelin öpüştüğü sahne izleyiciyi ayağa kaldırdı

Türk dizisinde büyük skandal! Herkes RTÜK'ü göreve çağırıyor
Şarkıcı Zara'nın cesur sahne kostümü ağızları açık bıraktı

Zara'nın cesur sahne kostümü ağızları açık bıraktı
En mutlu günlerinde gelinden damadı şoke eden hareket! Özür dilemek zorunda kaldı

En mutlu günlerinde gelinin hareketi damadı dumura uğrattı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.