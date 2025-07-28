Toplantının en öncelikli gündem maddesini, yurt genelinde etkisini gösteren orman yangınları oluşturacak. 28 Temmuz Pazartesi Kabine toplantısı kararları açıklandı mı? Kabine toplantısı kararları neler? 28 Temmuz Pazartesi Kabine toplantısı kararları açıklandı mı?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BAŞKANLIĞINDA KABİNE TOPLANDI

Kabine sonrası kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülke genelinde günlerdir devam eden orman yangınlarıyla ilgili konuştu. Erdoğan, "Önemsiz görülen ihmallerin bedelini milletçe ödedik ödüyoruz. Yangınların yüzde 96'sı insan kaynaklı. Sabotaj ve kasıtlar da var. 149 şüpheli gözaltına alınmış, 38 kişi tutuklanmıştır." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantı, 2 saat 15 dakika sürdü.

KABİNE SONRASI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMALAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Erdoğan, konuşmasında günlerdir devam eden orman yangınlarına geniş yer ayırdı.

Erdoğan'ın açıklamasından satır başları şu şekilde:

"Geçen hafta Eskişehir'de şehit olan 5 orman işçimiz ile 5 AKUT gönüllümüze bir kez daha Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Yeşil vatanın bütün muhafızlarına fedakârlıkları dolayısıyla ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Hatay, İskenderun'da aşırı sıvı kaybına bağlı olarak şehit olan iki Mehmetçiğimize yüce Mevla'dan rahmet diliyorum.

"HER İKİ ELİM OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMALAR DEVAM EDİYOR"

Her iki elim olayla ilgili soruşturmalar devam ediyor. Hepimizi yasa boğan bu iki hadisenin nedenleri en kısa zamanda ayrıntıları ile netleşecek akabinde ihmali olan varsa gereken yapılacaktır. Devletimiz şehit ailelerimizin yanındadır. Milletimizin tekrar başı sağ olsun.

"GENİŞ YELPAZEDE ÇOK YÖNLÜ ATILIM İÇİNDEYİZ"

Ülke olarak sağlıktan eğitime, adaletten emniyete, tarımdan sanayiye, turizmden savunmaya uzanan geniş yelpazede çok yönlü atılım içindeyiz. Otoyollar, hava limanları, hastaneler, okullar, üniversiteler, konut projeleri ve daha nicesi kalkınma yolculuğumuzun kilometre taşları olarak vatan topraklarımızı süslüyor. Devletimizin tüm birimleri tam bir uyum içinde millete karşı görevini layıkıyla yerine getiriyor.

"ÜLKEMİZİN YOLU DA BAHTI DA AÇIKTIR"

Önümüze çıkan engellere ve kurulan tuzaklara takılmadan hedeflerimize adım adım yürüyoruz. Felaket tellalları ne derse desin ülkemizin yolu da bahtı da açıktır. Büyük ve güçlü Türkiye idealimize daha önce hiç olmadığı kadar yakınız. Zorluklarla beraber kolaylıkların da bizleri beklediğinin bilincindeyiz. Yılmadan, yıkılmadan, Türkiye'yi aydınlık yarınlara kavuşturma mücadelesini azimle sürdürüyoruz.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE AÇIKLAMASI

Dış politikadaki gelişmeleri istişare etme fırsatı bulduk. Tüm dünya ile birlikte ülkemizde de artan orman yangınlarını masaya yatırdık. Ekonomide ülkemizin kredi notunun yükseltilmesi Merkez Bankası rezervleri başta olmak üzere son günlerde aldığımız olumlu haberlerinin değerlendirmesini yaptık. Terörsüz Türkiye'yle ilgili mevcut durumu mütalaa ettik. Bütün başlıklarda ülkemizi hedeflerine biraz daha yaklaştıracak önemli kararlar aldık.

18 Temmuz Cuma günü Milli Savunma Üniversitemizde subaylarımızın mezuniyet törenindeydik. 80'i dost ve kardeş ülkelerden gelen askeri misafir ve personel olmak üzere toplam 241 subayımızın mezuniyet heyecanına şahitlik ettik. İnşası tamamlanan 6 yeni camimizi ibadete açtık. 20 Temmuz'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeydik. Kıbrıs Barış Harekatı'nı büyük coşkuyla kutlarken kahraman şehitlerimizi rahmetle yâd ettik. Lefkoşe Kuzey Çevre Yolu Köprülü Kavşağı, Maraş Sağlık Merkezi'nin açılışıyla ziyaretimizi taçlandırmış olduk. Kıbrıs Türkü'nün müreffeh geleceğe doğru attığı adımlarda inşallah her zaman yanlarında olacağız.

İDEF 2025

22 Temmuz'da 17. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı İDEF'in açılışını yapmak üzere İstanbul'daydık. Dünyanın en etkili ve en kapsamlı ilk 3 organizasyonu olan fuarımıza ilgi son derece yoğundu. İDEF 2025'e 103 ülke, 231 heyet ve 980 heyet üyesi iştirak etti. Fuarda 907 yerli ve 584 yabancı olmak üzere 1491 firma 5 bine yakın ürününü sergiledi. Bunların 1100'den fazlası ilk kez tanıtıldı.

"SAVUNMA YATIRIMLARIMIZI HIZ KESMEDEN SÜRDÜRECEĞİZ"

Ataköy Marina'da ise 18 farklı deniz platformu sergilendi. Toplam 270 imza töreni imza töreni düzenlenmiş, imzaların yüzde 65'i ihracat odaklı olmuştur. Bir taraftan ihtiyaçlarımız kapsamında caydırıcılığımızı artırma diğer taraftan projelerimizi hayata geçirme irademizi teyit ettik. Son 23 yılda savunma sanayini yüzde 80 seviyesinin üzerine çıkardığımız savunma yatırımlarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz.

"ANA MUHALEFET, YETER Kİ TÜRKİYE PARTİSİ OLMAYI BAŞARSIN""

Ana muhalefet partisi genel başkanının kameralar önünde şikayet ettiği ülkesine kapalı kapılar ardında sahip çıktığı iddiası doğruysa muhalefetin yerlileşmesi ve millileşmesi adına kıymetli adımdır. Bundan kesinlikle rahatsız olmayız. Dünyanın hiçbir siyasi partisinde olmayan kendi ülkesini kötüleme alışkanlığından muhalefetin kurtulmasından biz de memnun oluruz. Bunun somut ifadesini görürsek kendilerini takdir ve tebrik etmekten asla yüksünmeyiz. Yeter ki Türkiye partisi olmayı başarsınlar, yeter ki bu ülkeye ve millete zarar vermekten vazgeçsinler.

"BARIŞ MASASI TÜRKİYE'DE KURULACAK"

Yakın çevremizde krizler, çatışmalar, savaşlar ve gerilimler artarak devam ederken Türkiye olarak barış diplomasisine hız vermiş durumdayız. Rusya-Ukrayna savaşında dengeli, hakkaniyetli ve barışı savunan politika benimsedik. Tahıl koridoru, esir takasları barışa olan inancımızın neticeleridir. 16 Mayıs'ta gerçekleştirilen ilk tur müzakerelerin ardından karşılıklı 1000 esir takası yapılmıştı. 2 Haziran'daki ikinci turun ardından 7 bin 60 kadar Ukraynalı askerin naaşına karşılık 97 Rus askerin cenazesi teslim edilmiştir.

"BU KANLI SAVAŞ NOKTALANACAK"

Dışişleri Bakanımızın kolaylaştırıcılığından 23 Temmuz'da yapılan 3. tur müzakerelerinde en az 1200 kişi olmak üzere savaş esirlerinin takası kararlaştırıldı. Bu savaşın artık bitmesi gerektiğine inanıyoruz. Ev sahipliği yapmaya hazır olduğumuzu her fırsatta vurguluyorum. Nasıl müzakere masası İstanbul'da kurulduysa uzak olmayan tarihte barış masası da yine Türkiye'de kurulacak, bu kanlı savaş noktalanacaktır.