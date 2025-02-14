Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kabine'de değişiklik olacak mı?" sorusuna "Sahaya nasıl bir takım süreceğiz, bunu benden öğrenmek istiyorsunuz. Hiçbir hoca, takımı okumadan sahaya sürmez. Bizler de şu anda üzerinde çalışıyoruz" yanıtını verdi. Peki, Kabine değişikliği olacak mı, bakanlar değişecek mi?

KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ OLACAK MI, BAKANLAR DEĞİŞECEK Mİ?

Ankara kulislerinde son dönemde çok konuşulan "Kabine değişikliği" iddiaları sorulan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Sahaya nasıl bir takım süreceğiz, bunu benden öğrenmek istiyorsunuz. Hiçbir hoca, takımı okumadan sahaya sürmez. Bizler de şu anda üzerinde çalışıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a uçakta yöneltilen sorular ve verdiği yanıtlar ise şu şekilde; "Değerli basın mensupları, kıymetli arkadaşlar, Sizleri en kalbi duygularımla, saygıyla selamlıyorum. 10 Şubat günü başladığımız Malezya, Endonezya ve Pakistan ziyaretlerimizi tamamlamış bulunuyoruz. Bizim için her biri ayrı öneme sahip, bu üç dost ve kardeş ülkede şahsıma ve heyetime gösterilen eşsiz hüsnü kabul, bizi ziyadesiyle memnun etti. Türkiye'den binlerce kilometre ötede milyonlarca kişinin sergilediği içten teveccüh, hiç şüphesiz milletimizle olan gönül bağının somut göstergesidir. Malezya'da tarafıma takdim edilen fahri doktora, değerli kardeşim Enver İbrahim'le birlikte, yaklaşık 3000 kişiye yaptığımız hitap, Endonezya ve Pakistan'da resmi misafirperverliğin ötesinde halkın bizleri bağrına basması, hafızalarımıza adeta kazınmıştır. Her üç ülke ile kardeşlik ilişkilerimizin nişanesi olarak elektrikli aracımız TOGG'u muhataplarımıza hediye etmekten memnuniyet duyduk. Bu turumuz aynı zamanda, 2019 yılında başlattığımız Yeniden Asya Girişimi kapsamında kıta ile iş birliğimizi güçlendirme irademizi fiiliyata döken ziyaretler oldu. Ziyaretimin ilk ayağı olan Malezya'da 2022 yılında tesis ettiğimiz kapsamlı stratejik ortaklığımızı Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey organizmasıyla mücehhez etme konusunda Sayın Enver İbrahim'le mutabık kaldık. Savunma sanayii ve teknoloji başta olmak üzere birçok farklı alanda 11 mutabakata imza attık. İlişkilerimizin geleceğine ışık tutacak ortak bildiriyi kabul ettik.