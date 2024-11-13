Kaan Miraç Sezen kimdir? Kaan Miraç Sezen kaç yaşında, nereli? Kaan Miraç Sezen hayatı ve biyografisi!

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KAAN MİRAÇ SEZEN KİMDİR?

Kaan Miraç Sezen, 2002 yılında Bursa'da doğmuştur. TED Koleji ve Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden mezun olan Sezen, bugüne kadar birçok farklı tiyatro oyununda sahne almış ve İstanbul Şehir Tiyatroları bünyesinde çeşitli oyunlarda yer almaya devam etmektedir.

Tiyatro çalışmaları dışında, ilk kamera önü oyunculuk deneyimini Tozluyaka dizisinde Ali karakterini canlandırarak yaşamıştır.