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Kaan Kazgan kiminle, ne zaman, neden kavga etmişti? Kaan Kazgan Savaş Cebeci kavga VİDEOSU var mı?

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Sosyal medyada meydan okuyan Kaan Kazgan ve Savaş Cebeci'nin Tuzla'da boş bir alanda kavgaya tutuşması yeniden gündem oldu. Peki, Kaan Kazgan kiminle kavga etmişti? Kaan Kazgan Savaş Cebeci kavga VİDEOSU var mı?

Sosyal medyada birbirlerine meydan okuyan Kaan Kazgan ve Savaş Cebeci, Tuzla'da boş bir alanda kavgaya tutuşmuştu. Kavgada Kaan Kazgan, Savaş Cebeci'yi kanlar içinde bırakmıştı. Peki, Kaan Kazgan kiminle kavga etmişti? Kaan Kazgan Savaş Cebecikavga VİDEOSU var mı?

KAAN KAZGAN KİMİNLE KAVGA ETMİŞTİ?

Sosyal medyada birbirlerine meydan okuyan Kaan Kazgan ve Savaş Cebeci, 18 Eylül'de Tuzla'da boş bir alanda kavgaya tutuşmuştu. Kavgada Kaan Kazgan, Savaş Cebeci'yi kanlar içinde bırakmıştı.

Sosyal medyada fitness dersleri, yaşam tarzı ile ilgili yayınlar yapan ve çok sayıda takipçisi olan Savaş Cebeci, bir videosunda, "İsterse dünya şampiyonu olsun 70 kilo kimse beni dövemez" demişti. Bunun üzerine dövüşçü Kaan Kazgan, Savaş Cebeci'ye meydan okumuştu. "İstediğin yerde kavga edebiliriz" diyen Kaan Kazgan'a Cebeci'den jet yanıt gelmişti. Tuzla'da iki isim boş bir alanda karşı karşıya gelmişti. Profesyonel MMA dövüşçüsü Kaan Kazgan, Savaş Cebeci kavgasında Cebeci kanlar içince kalmıştı. Kavga görüntüleri iki tarafın arkadaşları tarafından anbean cep telefonu kamarasına kaydedilmişti.

Kavga sonrası Savaş Cebeci, "Arkadaşlar Kaan Kazgan Tuzla'ya geldi. Maç yaptık, delikanlıca bir maç oldu. Beni yendi, helal olsun" diyerek sosyal medyadan açıklama yapmıştı.

Kaan Kazgan kiminle, ne zaman, neden kavga etmişti? Kaan Kazgan Savaş Cebeci kavga VİDEOSU var mı?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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