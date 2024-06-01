Geçtiğimiz yıl sosyal medya fenomeni Savaş Cebeci'yle boş bir arazide kavga eden MMA dövüşçüsü Kaan Kazgan, katıldığı bir etkinlikte 2018 MMA Türkiye Şampiyonu Batuhan Çarbuğa tarafından saldırıya uğradı. Arkadan yaklaştığı Kazgan'a defalarca yumruk atan Çarbuğa'nın saldırısı saniye saniye kameraya yansıdı. Kaan Kazgan'a kim saldırdı? Batuhan Çarbuğa kimdir?

KAAN KAZGAN'A KİM SALDIRDI?

Profesyonel MMA dövüşçüsü Kaan Kazgan, katıldığı bir etkinlikte saldırıya uğradı. Kazgan'a arkadan yaklaşan 2018 MMA Türkiye Şampiyonu Batuhan Çarbuğa, Kazgan'ı defalarca yumrukladı.

Geçtiğimiz yıl eylül ayında sosyal medyada fenomeni ve fitness sporcusu Savaş Cebeci ile İstanbul'un Tuzla ilçesinde boş bir arazide kavga eden ve Cebeci'yi kanlar içinde bırakan Kaan Kazgan bir boks maçında saldırıya uğradı.

KAAN KAZGAN'A DEFALARCA YUMRUK ATTI

Boks maçını izlemek salonda bulunan ve oturan Kazgan'a, 2018 MMA Türkiye Şampiyonu Batuhan Çarbuğa saldırdı. Arkadan yaklana Çarbuğa, Kazgan'a defalarca yumruk attı.

Salonda bulunan görevliler duruma müdahale ederek Çarbuğa'yı uzaklaştırdı. Çarbuğa'nın, kendisini ayıran şahıslara da saldırdığı kameraya yansıdı.

Batuhan Çarbuğa, 2018 MMA Türkiye Şampiyonu'dur.