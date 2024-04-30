Kaan Çam bulundu mu? Müge Anlı 30 Nisan bölümünde ne oldu? Farah Zeynep Abdullah ve Kaan Çam olayı nedir?

Müge Anlı'nın programında ele alınan Kaan Çam olayı, sosyal medyanın gündemine oturdu. Gündüz kuşağında yayınlanan ve pek çok olayı aydınlatan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına konuk olan Kaan Çam'ın ailesi, 15 yaşındaki oğullarını bulmak için yardım talep etti. Kaan Çam bulundu mu? Müge Anlı 30 Nisan bölümünde ne oldu?

NE OLMUŞTU?

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında akıllar durgunluk veren bir olay işlenmeye başladı. Programa katılan aile, 15 yaşındaki oğulları Kaan Çam'ın evden kaçtığını söyleyerek yardım istedi. Aranan Çam'ın kendisini Farah Zeynep Abdullah ile sevgili zannettiği ve her yerde onu aradığı öğrenildi.

KAAN ÇAM BULUNDU MU?

Oğullarının Müslüm Gürses hayranı olduğunu söyleyen aile, sanatçıya benzemek için de saçını keserek kendisine bıyık yaptığını söyledi. 8 gündür aranan Kaan Çam'ın sevgilisini bulmak için Bursa'dan İstanbul'a geldiği öğrenildi. Kaan'ı gören bir görgü tanığı canlı yayına bağlanarak çocuğun Nişantaşı, Şişli ve Beşiktaş bölgelerinde gezerek kendisini oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın sevgilisi olarak tanıttığını belirtti. Kaan'ın akıl sağlığından şüphe ettiğini belirten görgü tanığı "Sakalını beyaza boyamış, bize Farah Zeynep Abdullah'ı gösterince kamera şakası yaptığını zannettik. 'Kız arkadaşım buralardan geçmiş' dedi" ifadelerini kullandı. Sokaklarda gezerek Farah Zeynep Abdullah'ı arayan Kaan ise henüz bulunamadı.

Canlı yayında Farah Zeynep Abdullah'a seslenen Müge Anlı, "Sanırım Farah'ın oynadığı Bergen filminden etkilenmiş. Çok dikkatli ol" uyarısında bulundu. 30 Nisan Salı gününde yayınlanan bölümünde Kaan Çam'ın bulunduğu duyuruldu.