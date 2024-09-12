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Julia Roberts kimdir, kaç yaşında? Julia Roberts filmleri ve gençliği

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Magazin gündeminin öne çıkan isimleri arasında yer alan Julia Roberts hakkında Julia Roberts kimdir merak ediliyor. Peki, Julia Roberts kaç yaşında? Julia Roberts filmleri araştırılıyor. İşte Julia Roberts gençliği...

Julia Roberts gençliği! Magazin gündeminin öne çıkan isimleri arasında yer alan Julia Roberts hakkında Julia Roberts kimdir merak ediliyor. Peki, Julia Roberts kaç yaşında? Julia Roberts filmleri araştırılıyor. İşte Julia Roberts gençliği haberimizde...

JULİA ROBERTS KİMDİR?

Julia Roberts 28 Ekim 1967, Georgia doğumlu Amerikalı oyuncudur.

Betty Lou Bredemus ve Walter Grady Roberts'ın en küçük çocuğudur. Yıllık 62 milyon dolarlık kazancıyla da yılda en çok kazanan J. Roberts, Mona Lisa Smile Filmiyle aldığı 25 milyon dolarlık ücretle de sinema tarihinin en yüksek ücretli kadın oyuncusu olmaya hak kazanmıştır. Aynı zamanda Unfabulous dizisiyle ünlenen Emma Roberts'ın da halasıdır.

JULİA ROBERTS'İN GENÇLİĞİ

Julia Roberts, 28 Ekim 1967'de doğdu. İrlanda asıllı bir ailenin kızı olarak Atlanta, Georgia'da doğdu; ama Georgia'nın küçük bir kasabası olan Smyrna'da, annesi Betty-Lou ve babası Walter ile birlikte büyüdü. Annesi oyuncu ve kilise sekreteri; babası ise elektrik süpürgesi satıcısı, yazar ve oyuncuydu. Julia, üç kardeşin en küçüğü; abisi Eric Roberts ve ablası Lisa Roberts vardır.

Julia trajik bir çocukluk dönemi geçirdi.Yalnızca dört yaşındayken, mali güçlükler yüzünden annesiyle babası ayrıldı. Babası Walter on altı yaşındaki oğlu Eric'le birlikte Atlanta'ya geri taşınmaya karar verirken, Betty-Lou iki kızıyla birlikte Smyrna'da kaldı. Julia on yaşındayken, Mart 1978'de, babası kanserden öldü. Okulda, çocuklar kalın gözlüğü ve büyük ağzı yüzünden onunla alay ettiler. O, büyük ağzını kabullendi ve ağzını markası yapmaya karar verdi. Kontakt lens kullanarak, kalın gözlüğüyle sakladığı ela gözlerini ortaya çıkardı. Julia, uzun olduğunu hiç saklamayı denemedi. Boyu, onu daha mükemmel yapıyordu.

JULİA ROBERTS FİLMLERİ

  • Firehouse
  • Satisfaction
  • Mystic Pizza
  • Blood Red
  • Steel Magnolias
  • Pretty Woman
  • Flatliners
  • Sleeping with the Enemy
  • Dying Young
  • Hook
  • The Player
  • The Pelican Brief
  • Özgürlüğün Bedeli
  • Herkes Seni Seviyorum Der
  • En İyi Arkadaşım Evleniyor
  • Komplo Teorisi
  • Aşk Engel Tanımaz
  • Kaçak Gelin
  • Tatlı Bela
  • America's Sweethearts|Gözde Çift
  • Ocean's Eleven
  • Mona Lisa Smile
  • Closer
  • Charlie Wilson'ın Savaşı
  • Duplicity
  • Sevgililer Günü
  • Ye Dua Et Sev
  • İyi Günde Kötü Günde
  • Larry Crowne
  • August: Osage County
  • Gözlerindeki Sır
  • Özel Bir Gün
  • Money Monster
  • Şirinler: Kayıp Köy
  • Wonder
  • Dünyayı ardında bırak
Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem

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