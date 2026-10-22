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Judi Dench: Artık oyun oynayamıyorum, film çekemiyorum, okuyamıyorum

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Judi Dench: Artık oyun oynayamıyorum, film çekemiyorum, okuyamıyorum
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91 yaşındaki Oscar ödüllü oyuncu Judi Dench, 2012'de tanı konan yaşa bağlı makula dejenerasyonu nedeniyle artık sahneye çıkamadığını, film çekemediğini ve okuyamadığını söyledi.

BBC'nin haberine göre Oscar ödüllü İngiliz oyuncu Judi Dench, göz hastalığı nedeniyle artık sahneye çıkamadığını, film çekemediğini ve okuyamadığını açıkladı.

Dench'e 2012'de yaşa bağlı makula dejenerasyonu (AMD) tanısı konmuştu. Görmesini ciddi biçimde etkileyen hastalık, ünlü oyuncunun insanların yüzünü tanımasını bile neredeyse imkânsız hale getiriyor.

BBC Radio 4'te Today programına konuşan Dench, "Sahneye çıkamıyorum. Artık oyun oynayamıyorum. Artık film çekemiyorum. Artık okuyamıyorum" dedi. Ünlü oyuncu, bazen yanlış kişilere yaklaşıp onlara "neredeyse sarıldığını", hatasını ancak sonra fark ettiğini de anlattı.

91 yaşındaki Dench, yaşlanmayla ilgili soruya "Söylenecek hiçbir şey yok. Pek düşünmüyorum" yanıtını verdi. Oyuncu, tiyatro yönetmeni Brendan O'Hea ile birlikte yazdığı anı kitabının yayımlanmasının ardından konuştu.

Yetmiş yılı aşan kariyeriyle İngiltere'nin en çok takdir edilen oyuncularından biri olan Dench, 1999'da Aşık Shakespeare filmindeki Kraliçe I. Elizabeth rolüyle en iyi yardımcı kadın oyuncu Oscar'ını kazanmıştı. Dünya çapında asıl tanınırlığını ise James Bond filmlerindeki "M" rolüyle elde etti; karaktere 1995'te GoldenEye ile adım atarak bu rolü oynayan ilk kadın oldu.

Görme kaybı son yıllarda çalışmasını giderek zorlaştırmış, Dench daha önce de film setlerinde görmekte ve senaryo ezberlemekte güçlük çektiğini anlatmıştı. Oyuncu buna rağmen kamuoyu önüne çıkmayı sürdürüyor ve "radyo benim için her zaman önemli oldu" diyor.

Bir sonraki James Bond'u kimin oynaması gerektiği sorulduğunda ise Dench yalnızca "Hayır" diyerek görüş bildirmedi.

Kaynak: BBC

BBC
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