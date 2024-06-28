Joker filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Joker filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Joker filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Joker filmini izleyecek olanların merak ettiği Joker konusu nedir, Joker oyuncuları kimler ve Joker özeti gibi konuları inceliyoruz.

JOKER FİLMİ KONUSU NEDİR?

Arthur Fleck, erken 1980'lerin durgunluk içindeki Gotham City'sinde annesi Penny ile birlikte yaşayan profesyonel bir palyaço ve hedefi stand-up komedyeni olan bir karakterdir. Rastgele ve kontrolsüz gülme nörolojik bir bozukluktan muzdariptir ve bu durumu kontrol altında tutmak için sosyal hizmetlerden aldığı ilaçlara bağımlıdır. Arthur, sokak dilencileri tarafından saldırıya uğradıktan sonra iş arkadaşı Randall tarafından kendini savunması için bir tabanca verilir. Arthur, tek anne Sophie ile ilişki yaşamaya başlar ve onu bir komedi kulübündeki performansını izlemeye davet eder.

Arthur, çocuk hastanesinde performans gösterirken yanlışlıkla silahını gösterdiği için işinden kovulur; Randall'ın ona verdiğini iddia etmesine rağmen, Randall bunu inkâr eder. Hala palyaço makyajıyla metroda eve giderken, sarhoş iş adamları tarafından alay edilir ve saldırıya uğrar; kendini savunmak için iki kişiyi öldürür ve kaçmaya çalışan üçüncüsünü de öldürür. Cinayetler, işverenleri olan milyarder belediye başkanı adayı Thomas Wayne tarafından kınanır, ancak protestocular Arthur'un görüntüsünde palyaço maskeleri takmaya başlarlar. Bütçe kesintileri sosyal hizmet programını kapatır ve Arthur'u ilacı olmadan bırakır.

Sophie, Arthur'un kötü giden stand-up rutinine katılır; şakaları kötü yanıtlar alırken, kontrolsüz bir şekilde güler. Arthur, Penny'nin Thomas'a kendisinin Thomas'ın gayrimeşru oğlu olduğunu iddia ettiği bir mektubu ele geçirir ve annesini gerçeği sakladığı için azarlar. Wayne Malikanesi'ne gider, burada Thomas'ın genç oğlu Bruce ile tanışır, ancak aileye aile uşağı Alfred Pennyworth ile kavga ettikten sonra kaçar. Penny felç geçirir ve hastaneye kaldırılır. Arthur'un hayranı, popüler gece geç saatli talk show sunucusu Murray Franklin, şovunda Arthur'un başarısız performansının kliplerini sunar ve ona "joker" olarak alay eder.

Arthur, Thomas ile bir film tiyatrosunda karşılaşır. Thomas ona babası olmadığını ve Penny'nin biyolojik annesi olmadığını söyler. İnkâr eden Arthur, Penny'nin 1950'lerde Wayne'lerde hizmetçi olarak çalışırken Arthur'u evlatlık alan bir narsist olduğunu ve Penny'nin Arthur'u istismar eden erkek arkadaşıyla büyüttüğünü öğrenir. Penny, istismara izin verdiği için Arkham'a gönderilmiştir. Canı sıkılan Arthur, Sophie'nin dairene haber vermeden girer. Korkmuş Sophie, ilişkilerinin Arthur'un hayal ürünü olduğunu ortaya koyar ve onu terk etmesini ister. Ertesi gün Arthur, hastanede Penny'yi bir yastıkla boğarak öldürür.

Arthur'un stand-up klipleri viral hale geldikten sonra, Murray'nin programına çıkması için davet edilir. Yayın sırasında kendini vurmayı planlar. Palyaço esinli bir karakter oluştururken, Randall ve bir başka eski meslektaşı Gary tarafından ziyaret edilir. Arthur, Randall'ı öldürür ancak geçmişteki iyiliği nedeniyle Gary'i affeder. İş adamlarının cinayetlerinde Arthur'un rolünü araştıran iki dedektif onu palyaço protestocularla dolu bir metroya takip eder. Arthur, bir kargaşa başlatır, bu sırada bir dedektif bir protestocuyu vurur ve öldürür. Diğer protestocular, sırasıyla dedektifleri döverken Arthur kaçar.

Stüdyoda, Arthur, kendisini daha önce alay edilen "Joker" olarak tanıtması için Murray'den talep eder. Şov canlı yayına geçtiğinde, Arthur ahlaksızca davranır, karanlık şakalar yapar, metro cinayetlerini itiraf eder, toplumun ezilenleri ve zihinsel olarak hasta olanları nasıl terk ettiğinden bahseder ve Murray'i alay ettiği için azarlar. Son bir şaka yaptıktan sonra, Arthur Murray'i kafasından vurarak öldürür. Tutuklanır ve şehirde ayaklanmalar çıkar. Ayaklanmacılar, bir ambulansla Arthur'u taşıyan polis arabasına çarpar ve onu kurtarır. Bu arada, bir ayaklanmacı Wayne ailesini bir ara sokakta köşeye sıkıştırır ve Thomas'ı ve eşini öldürür, Bruce'u affeder. Arthur, polis arabasının üstüne çıkar, kalabalığın alkışları arasında dans etmeye başlar ve yüzüne bir gülümseme şekli vermek için kanını yayar.

Arkham'da, Arthur bir terapistle birlikteyken kendi kendine bir şaka üzerine güler, ancak ona anlatmayı reddeder, çünkü anlayamayacağını iddia eder. Koridorda bir görevli tarafından kovalanırken kanlı ayakkabı izleri bırakır.

JOKER FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Gösterime giriş tarihi : 3 Ekim 2019 (Avustralya)

Yönetmeni: Todd Phillips

Senaryo : Todd Phillips, Scott Silver