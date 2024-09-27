Joker 2 full izle! Joker 2 tek parça internetten kesintisiz HD izleme linki var mı? Joker 2 filmi nasıl izlenir?

Todd Phillips'in yönetmen koltuğunda oturduğu ve Joaquin Phoenix ve Lady Gaga'nın başrolleri paylaştığı " Joker : Folie à Deux" için geri sayım devam ediyor. Joker 2 full izle! Joker 2 tek parça internetten kesintisiz HD izleme linki var mı? Joker 2 nasıl izlenir?

JOKER 2 KONUSU NE?

Warner Bros'un yapımcılığını üstlendiği ilk Joker filmi, DC dünyasının en ünlü kötü karakterlerinden bir olan Joker'in trajik hikayesini konu alıyordu. Komedyen olmaya çalışan ve yarı zamanlı palyaçoluk yapan Arthur Fleck adındaki karakterin psikolojik sorunlarını ele alan film, karanlık ve dramatik tonuyla eleştirmenlerden ve seyircilerden tam not almıştı.

JOKER 2 OYUNCULARI KİM?

Phillips'in yine Scott Silver'la birlikte yazdığı senaryodan yönettiği filmde Lady Gaga, Zazie Beetz, Catherine Keener, Brendan Gleeson ve Jacob Lofland başrolleri paylaşıyor.

Film bir DC Elseworlds projesi olarak kabul ediliyor, dolayısıyla Peter Safran ve James Gunn'ın DC Evreni'nin bir parçası değil.

JOKER 2 NEREDE ÇEKİLDİ?

Dış çekimler Mart 2023'e kadar New York City ve Los Angeles'ta gerçekleşti.

Arkham Asylum sahneleri New Jersey'deki terk edilmiş Essex County Isolation Hastanesi'nde çekildi.

Nisan 2023'te çekimler, ilk filmde önemli bir yer tutan Bronx'taki Batı 167. Sokak'taki " Joker Merdivenleri "nde gerçekleşti. Çekimler resmi olarak 5 Nisan 2023'te tamamlandı .Film tamamen IMAX sertifikalı dijital kameralarla çekildi

JOKER 2 İZLEME LİNKİ VAR MI?

Joker 2 filmi henüz sinemada vizyona girmedi. Joker 2'nin vizyona girdikten sonra dijital patformlarda yer alması bekleniyor.

Joker 2 "Joker: Folie à Deux" 4 Ekim 2024'te vizyona girecek.