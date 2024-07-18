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Joe Biden kovid mi oldu? Biden koronavirüs'e mi yakalandı, testi pozitif mi çıktı?

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Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın koronavirüs testi pozitif mi çıktı? Biden'ın sağlık durumu hakkında belirsizlikler devam ediyor. Biden'ın koronavirüse yakalanıp yakalanmadığı konusu merak konusu oldu.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. Biden hafif semptomlar gösteriyor ve kendini izole edecek. Peki, Joe Biden kovid mi oldu? Biden koronavirüs'e mi yakalandı, testi pozitif mi çıktı?

JOE BIDEN KOVID Mİ OLDU?

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın Kovid-19 testinin pozitif çıktığını bildirdi. Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Biden'ın, Kovid-19 aşısının bulunduğu, bu nedenle hafif semptomlar gösterdiği kaydedilen açıklamada, Başkan'ın Delaware'de kendini izole edeceği belirtildi.

Joe Biden kovid mi oldu? Biden koronavirüs'e mi yakalandı, testi pozitif mi çıktı?

BIDEN KORONAVİRÜS'E Mİ YAKALANDI?

Açıklamada, Biden'ın, Las Vegas'ta etkinlikten sonra test yaptırdığı ve Kovid-19 testinin pozitif çıktığı ifade edildi. Son dönemde sağlık durumu ve mental yeterliliği endişesiyle kendi partisi dahil, birçok kesim tarafından başkanlık seçiminden çekilmesi baskısı altında olan 81 yaşındaki Biden, daha önce de 2 kez Kovid-19'a yakalanmıştı.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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