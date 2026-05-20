Japon deprem uzmanı Moriwaki'den Bursa uyarısı: "Hazırlıklı olunmalı"

Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Malatya’daki 5.6 büyüklüğündeki depremi değerlendirirken 6 Şubat depremlerinin artçılarının sürdüğünü söyledi. Moriwaki, Bingöl, Muş, Bitlis ve Kıbrıs çevresinde enerji birikimi olduğunu belirtirken özellikle Bursa için dikkat çeken bir uyarıda bulundu.

Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Haberler.com’da Melis Yaşar’ın konuğu oldu. Malatya’da meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremi değerlendiren Moriwaki, yaşanan sarsıntının 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerin artçısı olduğunu ifade etti. Moriwaki, Malatya’da 7 büyüklüğünün üzerinde yeni bir deprem beklemediğini söyledi.

Programda Türkiye’deki fay hatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Moriwaki, Bingöl, Muş, Bitlis ve Kıbrıs çevresinde enerji birikimi olduğunu belirtti. Özellikle Marmara Bölgesi’ne dikkat çeken Moriwaki, Bursa çevresi için hazırlıklı olunması gerektiğini vurguladı.

