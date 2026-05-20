Japon deprem uzmanı Moriwaki'den Bursa uyarısı: 'Hazırlıklı olunmalı'

"6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ARTÇILARI SÜRÜYOR"

Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Haberler.com’da Melis Yaşar’ın konuğu oldu. Malatya’da meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremi değerlendiren Moriwaki, yaşanan sarsıntının 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerin artçısı olduğunu ifade etti. Moriwaki, Malatya’da 7 büyüklüğünün üzerinde yeni bir deprem beklemediğini söyledi.

"ENERJİ BİRİKİMİ VAR"

Programda Türkiye’deki fay hatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Moriwaki, Bingöl, Muş, Bitlis ve Kıbrıs çevresinde enerji birikimi olduğunu belirtti. Özellikle Marmara Bölgesi’ne dikkat çeken Moriwaki, Bursa çevresi için hazırlıklı olunması gerektiğini vurguladı.