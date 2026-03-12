Haberler

Jandarma Genel Komutanlığı'nın paylaşımı şaşırttı

Jandarma Genel Komutanlığı'nın paylaşımı şaşırttı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan ve "Görselin tamamını görmek için dokunun" notunun yer aldığı paylaşım dikkat çekerken, İçişleri Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı gönderiyi alıntılayarak "Vatanın huzur ve güvenliği için daima görev başında" ifadelerini kullandı.

Bölgemizdeki savaşın şiddet her geçen gün artarken Jandarma Genel Komutanlığı'ndan hesabından "Görselin tamamını görmek için dokunun" notuyla ilginç bir paylaşım yapıldı.

YİĞİTBAŞI GÖNDERİYİ ALINTILADI

Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakan Yardımcılığı görevine atanan Kübra Güran Yiğitbaşı ise bu paylaşımı alıntılayarak "Vatanın huzur ve güvenliği için daima görev başında" ifadelerine yer verdi.

İşte o paylaşımlar;

Jandarma Genel Komutanlığı'nın paylaşımı şaşırttı

Jandarma Genel Komutanlığı'nın paylaşımı şaşırttı

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kızını istismar ederken suçüstü yakalanan sapık babaya beraat! Genç kız isyan etti

Öz kızını istismar ederken suçüstü yakalandı! Karar isyan ettirdi
Bir aileyi 'tarihi eser' için katletmiş: Bir ay içinde çok iyi bir yerde olacağım

Bir aileyi "tarihi eser" için katletmiş
Çuval çuval para gelecek! Galatasaray'a çifte bayram yaşatacak müjde

Süper Lig devine çifte bayram
Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım BAL'dan da düştü

Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım BAL'dan da düştü
Kızını istismar ederken suçüstü yakalanan sapık babaya beraat! Genç kız isyan etti

Öz kızını istismar ederken suçüstü yakalandı! Karar isyan ettirdi
İran füzelerine karşı neden S-400 kullanılmadı? MSB açıklık getirdi

İran füzelerine karşı neden S-400 kullanılmadı? MSB açıklık getirdi
Katar alarmda! Tehdit seviyesi yükseltildi, halka kritik uyarı geldi

Savaşın ortasındaki ülke alarma geçti