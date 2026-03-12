Jandarma Genel Komutanlığı'nın paylaşımı şaşırttı
Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan ve "Görselin tamamını görmek için dokunun" notunun yer aldığı paylaşım dikkat çekerken, İçişleri Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı gönderiyi alıntılayarak "Vatanın huzur ve güvenliği için daima görev başında" ifadelerini kullandı.
Bölgemizdeki savaşın şiddet her geçen gün artarken Jandarma Genel Komutanlığı'ndan hesabından "Görselin tamamını görmek için dokunun" notuyla ilginç bir paylaşım yapıldı.
YİĞİTBAŞI GÖNDERİYİ ALINTILADI
Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakan Yardımcılığı görevine atanan Kübra Güran Yiğitbaşı ise bu paylaşımı alıntılayarak "Vatanın huzur ve güvenliği için daima görev başında" ifadelerine yer verdi.