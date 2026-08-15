Jandarma atamaları Resmi Gazete 5 AĞUSTOS 2026: TSK, jandarma ve sahil güvenlik terfi ve atama listesi

andarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına ilişkin terfi ve atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan kararlar kapsamında çok sayıda general, amiral ve albayın rütbesi yükseltilirken, üst düzey komutanların görev yerlerinde de değişikliğe gidildi.

JANDARMA'DA 7 GENERAL VE 18 ALBAY TERFİ ETTİ

2026/228 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde 7 general ile 18 albayın bir üst rütbeye yükseltilmesi kararlaştırıldı.

Karara ekli listede, Tümgeneraller Ünsal Bulut ve Murat Bulut'un korgeneralliğe terfi ettiği görüldü. Bunun yanı sıra 5 tuğgeneral tümgeneralliğe, 18 albay ise tuğgeneralliğe yükseltildi.

Jandarma Genel Komutanlığındaki görev değişiklikleri ise 2026/229 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlendi.

JANDARMA'DA KRİTİK GÖREVLERE YENİ ATAMALAR

Karar doğrultusunda Korgeneral Ünsal Bulut ile Korgeneral Murat Bulut, Jandarma Genel Komutan Yardımcılığı görevine getirildi.

Tümgeneral Metin Düz, Asayiş Başkanlığına atanırken; Tümgeneral İdris Tataroğlu İstanbul İl Jandarma Komutanı oldu.

Tümgeneral Tarık Hekimoğlu Ankara İl Jandarma Komutanlığına, Tümgeneral Ali Gemalmaz ise Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığına atandı.

SAHİL GÜVENLİK'TE İKİ TERFİ

Sahil Güvenlik Komutanlığındaki terfi kararları 2026/230 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile düzenlendi.

Buna göre Tümamiral Cengiz Fitoz koramiralliğe, Albay Önder Göksel ise tuğamiralliğe terfi ettirildi. Söz konusu terfiler de 30 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak.

Sahil Güvenlik Komutanlığındaki amiral atamalarına ilişkin düzenleme ise 2026/231 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yapıldı. Bu kapsamda 6 ismin yeni görevleri belirlendi.

KARA, DENİZ VE HAVA KUVVETLERİNDE GÖREV DEĞİŞİKLİKLERİ

2026/232 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarında görev yapan general ve amirallerin görev yerlerinde kapsamlı değişiklik gerçekleştirildi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığında Korgeneral Zorlu Topaloğlu, 2'nci Ordu Komutanlığından Ege Ordu Komutanlığına atanırken, Korgeneral Gültekin Yaralı Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığından 2'nci Ordu Komutanlığına getirildi.

Atama listesinde Kara Kuvvetlerinin yanı sıra Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarında görev yapan general ve amirallerin yeni görev yerleri de yer aldı.