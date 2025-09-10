James Mcavoy kimdir, hangi film ve dizilerde oynadı? Sağlık durumu nasıl? Ünlü aktöre saldırı!

ü İskoç aktör James McAvoy, bu kez başrolü beyaz perdede değil, gerçek hayatta yaşanan talihsiz bir olayda aldı. Toronto Uluslararası Film Festivali (TIFF) kapsamında yeni filmi "California Schemin'" ile yönetmenlik kariyerine ilk adımını atan McAvoy, festival sonrası bir barda uğradığı saldırıyla gündeme geldi.



JAMES MCAVOY KİMDİR?

James Andrew McAvoy, 21 Nisan 1979'da Glasgow, İskoçya'da doğdu. Kraliyet İskoç Müzik ve Drama Akademisi'nde eğitim aldıktan sonra, sahne kariyerine "The Near Room" adlı yapımla başladı. Sinemaya "Children of Dune" ve "Shameless" gibi dizilerdeki rolleriyle adım attı. İlk büyük çıta ise "The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe" filmi oldu.

James Mcavoy kimdir sorusunun yanıtı; çok yönlü, tiyatro kökenli, hem dramatik hem de fantastik rollerde kendisine yer bulan bir aktör olarak öne çıkıyor. Kariyerine "Atonement" (Kefaret), "Wanted", "Split", "Glass" ve "X-Men: First Class" gibi dünya çapında tanınan yapımlarla devam ett. Her rolde derinlik ve dönüştürücü performanslarıyla dikkat çekti.

JAMES MCAVOY HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

James Mcavoy hangi filmerde oynadı sorusuna gelince, filmleri kronolojik olarak incelediğimizde dikkat çeken başlıca yapımlar şunlardır:

The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)

Becoming Jane (2006)

The Last King of Scotland (2006) – Bu filmle BAFTA adaylığı aldı.

Atonement (2007) – Altın Küre ve BAFTA adaylığı.

Wanted (2008)

The Conspirator (2010)

Gnomeo & Juliet (2011) – Animasyon ve seslendirme.

Trance, Filth, Macbeth, Victor Frankenstein (2013–2015)

Split (2016) ve Glass (2019) – 24 farklı karakter canlandırarak büyük takdir topladı.

X-Men: First Class ve devam filmleri – Profesör X karakteriyle tanınır.

California Schemin' (2025) – İlk yönetmenlik denemesi, yapımda aynı zamanda oyuncu olarak da yer aldı.

JAMES MCAVOY HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

James Mcavoy hangi dizilerde oynadı sorusuna daha detaylı cevap vermek gerekirse:

1997 – Midsomer Murders (1 bölüm)

2001 – Band of Brothers – Mini dizi

2002 – White Teeth (2 bölüm)

2003 – Children of Dune (3 bölüm)

2004–2005 – Shameless – Bu diziyle geniş kitlelere ulaşarak dikkat çekti.

JAMES MCAVOY SAĞLIK DURUMU NASIL? - JAMES MCAVOY NEDEN SALDIRILDI?

JAMES MCAVOY SAĞLIK DURUMU NASIL? sorusunun yanıtı için güncel haberlere baktığımızda, 8 Eylül 2025 gecesi Toronto'da Toronto Uluslararası Film Festivali (TIFF) kapsamında barışçıl bir akşam geçirirken, kimliği belirsiz, sarhoş biri tarafından yumruklu saldırıya uğradığı bildirildi. Olay, bar personelinin saldırganı çıkarmaya çalıştığı sırada gerçekleşti. Şans eseri McAvoy ciddi bir yara almadı. Yanındakiler müdahale etti, McAvoy sakinliğini korudu, durumu esprili bir şekilde karşıladı ve barı terk etmedi