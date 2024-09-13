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Jahrein neden gözaltına alındı? Jahrein (Ahmet Sonuç) kimdir?

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Ünlü Twitch yayıncısı Ahmet Sonuç, nam-ı diğer Jahrein, hakkında merak edilenler art arda geliyor. Jahrein neden gözaltına alındı, kimdir? Jahrein'in hayatı ve gözaltına alınma sebebi hakkında detaylar haberimizde yer alıyor.

Antalya'da sosyal medya fenomeni iki kişi, kız çocuklarına yönelik müstehcen ifadeler nedeniyle gözaltına alındı. Türk Ceza Kanunu'nun 226. maddesi kapsamında işlem başlatılan kişilerden birinin "Jahrein" lakaplı Ahmet Sonuç olduğu bildirildi. Jahrein takma ismiyle bilinen Ahmet Sonuç'un neden gözaltına alındığı merak ediliyor. Peki, Jahrein neden gözaltına alındı? Jahrein kimdir?

JAHREIN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Emniyet yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, "Sosyal medya platformları üzerinden, sohbet odalarında genel ahlaka ve toplumsal değer yargılarına aykırı konuşmalar yapıldığı tespit edilmiştir" denildi.

NE OLMUŞTU?

Emniyet açıklamasında, X (Twitter) platformunda "RockerpuckEvil" kullanıcı adıyla faaliyet gösteren "Pungent 666" rumuzlu sohbet odasında, toplumsal değerlere aykırı konuşmalar yapıldığı belirtilmiştir. Yapılan incelemeler sonucunda, bu hesabın E.K. adlı kişiye ait olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca "Jahrein" lakaplı kullanıcının da Twitch platformu üzerinden benzer içerikte yayınlar yaptığı, bu kişinin A.S. olduğu belirlenmiştir. E.K. ve A.S., 12 Eylül 2024 tarihinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınmış, haklarında Türk Ceza Kanunu'nun 226. maddesi kapsamında müstehcenlik suçundan işlem başlatılmıştır.

Jahrein neden gözaltına alındı? Jahrein (Ahmet Sonuç) kimdir?

JAHREIN KİMDİR?

Kıbrıslı Türk bir ailede dünyaya gelen Ahmet Sonuç, ilk öğrenimini Karabük'te tamamladıktan sonra lise eğitimi için Antalya'ya taşındı. Kendisi, Leipzig'de moleküler fizik ve biyokimya eğitimi aldığını öne sürmektedir. Birkaç yıl Almanya'da yaşadı ancak mezun olmadan eğitimini yarıda bıraktı. Sonrasında Polonya'ya yerleşen Sonuç, G2A firmasında çalıştı. 2018'de düzenlenen Game Stars ödüllerinde "En İyi Yayıncı" ödülüne layık görüldü. 5 Ekim 2019'da Selin Çakmak ile evlendikten sonra Türkiye'ye, Antalya'ya geri döndü.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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