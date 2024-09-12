Jahrein kimdir? Jahrein neden gözaltına alındı, tutuklandı mı?

Jahrein kimdir? Jahrein rumuzlu ünlü yayıncı Ahmet Sonuç gözaltına alındı. Bu gelişmenin ardından Jahrein kimdir? Jahrein neden gözaltına alındı, tutuklandı mı, suçu ne merak edildi. Detaylar!

JAHREİN KİMDİR?

Ahmet Sonuç ya da bilinen adıyla Jahrein 29 Kasım 1988 doğumlu Türk internet ünlüsü, internet yayıncısıdır.

Jahrein, internet yayıncılığına 2011 yılında Justin.tv'de başladı ve yayın platformunun 2013'teki kapanışına kadar devam etti. Daha sonra aynı platformun devamı niteliğinde olan Twitch'te yayıncılığa devam etti. 2021'de Twitch Bit skandalının ortaya çıkmasına yardımcı oldu ve "Temiz Twitch" hareketine katıldı. Skandalla ilgili aksiyon alınmaması üzerine, Twitch'e tepki olarak bir süre YouTube'da ve ardından Nimo TV'de yayınlarına devam etti. Ağustos 2022'de Twitch'e geri döneceğini açıkladı. 2024'te yeni yayın platformu olan Kick'e geçti. Ayrıca 2012'den beri YouTube'da oyun videoları paylaşmaktadır.

Türkiye'ye dönüşünden sonra, 5 Ekim 2019 tarihinde Selin Sonuç ile evlenmiş ve bu evlilikten 17 Mart 2023 tarihinde Bora Emir ismini taşıyan bir erkek çocuk sahibi olmuştur.

JAHREİN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Antalya Emniyet Müdürlüğü basın açıklamasında Twitch yayıncısı Jahrein'in "müstehcenlik" suçlaması nedeniyle gözaltına alındığı bilgisini verdi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Bazı basın/yayın organları ile sosyal medya hesaplarında internet aracılığı ile müstehcen içerikli konuşmalar ve yayınlar yapıldığı haberlerinin yer alması üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur.

X (Twitter) isimli sosyal medya platformu üzerinden "Rockerpuck_Evil" kullanıcı adı ve "Pungent 666" rumuzu ile yöneticisi olduğu "İncel sohbet odası" başlıklı açık kaynaklarda yer alan canlı sohbet odasında toplumun genel ahlakına ve genel değer yargılarına uygunolmayan konuşmalar yapıldığı görülmüştür.

Bahse konu konuşmalar incelendiğinde, "Rockerpuck_Evil" kullanıcı isimli "Pungent 666 rumuzlu X hesabı kullanıcısının (E.K.) isimli şahıs olduğu TESPİT EDİLMİŞTİR.

Ayrıca "JAHREİN" isimli/rumuzlu kullanıcının Twitch isimli sosyal medya platformunda yaptığı canlı yayında benzer içerikli konuşmalar yaptığı görülmüş, yapılan incelemeler neticesinde "Jahrein" isimli/rumuzlu kullanıcının (A.S.) isimli şahıs olduğu TESPİT EDİLMİŞTİR.

(E.K.) ve (A.S.) isimli şahıslar 12.09.2024 günü Emniyet Müdürlüğümüz Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimiz tarafından GÖZALTINA ALINARAK haklarında; Türk Ceza Kanunu'nun 226. Maddesi'ne göre MÜSTEHCENLİK suçundan İŞLEM BAŞLATILMIŞTIR.

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.