Jacobs İsrail malı mı? Jacobs hangi ülkenin, kimin markası? Gibi konular son günlerde ok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Jacobs İsrail malı mı? Jacobs hangi ülkenin, kimin markası?

Son dönemde en çok merak edilen konulardan biri olan Jacobs markasının menşei, detaylı şekilde araştırılıyor. Peki, Jacobs İsrail malı mı? Jacobs hangi ülkenin, kimin markası? İşte, detaylar…

JACOBS HANGİ ÜLKENİN MALI?

Jacobs, Almanya'da 1895'e kadar Johann Jacobs tarafından ve sonra Avrupa'da Jacobs Douwe Egberts (JDE) tarafından pazarlanan bir kahve markasıdır. Şirket Monarch, Millicano, Velour, Gold markaları ile kahve çekirdeği, öğütülmüş kahve, kurutulmuş hazır kahve, kahve makineleri için kahve kapsülleri üretiyor.

1895 yılında, Bremen şehrinde, Johann Jacobs kahve, çay, kakao, çikolata ve bisküvi satan kendi mağazasını açtı. Jacobs markasının oluşturulma tarihi, resmi olarak bir ticari marka olarak 1913'te kaydedildi.[3] 1934 yılında Bremen'de 300 çalışanı bulunan büyük bir kahve deposu açıldı ve arabalarla taze kavrulmuş kahvenin mağazalara günde dört kez ulaşması sağlandı.

1970 yılında şirketi devralan Klaus Johann Jacobs'un yönetiminde, Jacobs diğer alanlara genişledi.[5] 1982 yılında İsviçre'de bulunan çikolata şirketi Interfood (Toblerone) ile birleşerek Jacobs Suchard'ı kurdu ve 1987'de Brach's Candy'yi satın aldı.

1982'den beri, marka, Fransız şirketi Chocolat Suchard ile birleşme oluşturan Jacobs Suchard'a aitti. 1993 yılında, Jacobs Suchard Kraft Foods şirketi tarafından alındı ve marka Kraft Jacobs Suchard bölümünden transfer edildi.[6]

2012'den itibaren yaniden yapılandırma sırasında Mondelez International Kraft Foods'tan tahsis edilmiş, kahve markası da diğer atıştırmalık markaları ile Mondelez'e ait olmuştur. 2010 yılının ortalarından itibaren, Jacobs, Nestlé'nin (ana markalar Nespresso ve Nescafe) arkasında dünyanın en büyük ikinci kahve satışını elinde tuttu; toplamda, bu iki firma dünya pazarının yaklaşık % 40'ını oluşturdu. 2015 yılında Hollanda şirketi Douwe Egberts, Mondelez'in kahve bölümü ile birleşerek JDE (Jacobs Douwe Egberts) şirketini yarattı ve Jacobs da bu şirkete geçti. Jacobs'dan başka, şirket, Tassimo, Moccona, Senseo, L'OR, Douwe Egberts, Kenco, Pilão ve Gevalia markaları altında ürünler üretmektedir.